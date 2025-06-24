Робочий тиждень — 4 дні: Польща запускає соціальний експеримент для бізнесу

Тисячі працівників у Польщі працюватимуть 6 годин на день із трьома вихідними без зменшення зарплати. Мета експерименту — покращити здоров'я людей та розв'язати демографічне питання.

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Держава не образить роботодавців: якщо вони не отримають вигоду від проєкту, їм виділять із бюджету близько 3 млн доларів як заохочення. Про ініціативу польської влади пише видання Infor.

У квітні поточного року Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики оголосило про програму скорочення робочого часу. Скоро розпочнеться набір зацікавлених компаній для експерименту.

"Це буде перший пілотний проєкт зі скорочення робочого тижня у Східній Європі. Кожен роботодавець може перевірити, чи працює ініціатива", — заявила міністр праці Агнєшка Дземянович-Бонк.

Експеримент передбачає скорочення кількості робочих годин на день до 6 годин на день, введення трьох вихідних або надання додаткових днів відпустки.

Детальні правила та умови проєкту міністерство оголосить до 30 червня. Експеримент триватиме від 15 до 18 місяців, його результати контролюватиме спеціальна експертна група.

Польща наслідує приклад сучасних економік Франції, Данії, Бельгії та Іспанії, а також бажає розумніше організувати систему праці, зазначають чиновники.

Скорочення робочого тижня в Польщі: які компанії впровадили програму?

Мер міста Влоцлавек Кшиштоф Кукуцький запровадив 35-годинний робочий тиждень для співробітників міської адміністрації та комунальних підприємств. За його словами, тисячі людей "користуються перевагами" такого режиму роботи.

Виробнича компанія Herbapol Poznań SA теж пішла на скорочення робочого часу. Її гендиректор Томаш Качмарек визнає, що це знизило плинність кадрів і прогулів. Herbapol за 2024 рік досягла найкращих фінансових результатів за останні 10 років, тож програма стала одним із "будівельних блоків" успіху.

"Співробітники, які не мають часу на відпочинок, часто вигорають і помиляються в процесі роботи. Через це трапляються нещасні випадки", — вказують у міністерстві

Скорочення робочого часу в Польщі також стане відповіддю на неминучу демографічну кризу. Звільнення часу для особистого життя має спонукати молодих людей заводити сім'ї. Літнім і досвідченим працівникам це додасть мотивацію продовжувати свою професійну діяльність.

Соціологи вважають, що в підсумку працівники поліпшать психічне і фізичне здоров'я, отримають більше часу на особисте життя, а роботодавці — збільшення ефективності та креативності команд.

Нагадаємо, великі компанії в Китаї обмежують понаднормову роботу. Співробітників наполегливо просять залишати офіси до 18:00.

Фокус також писав про можливе скорочення робочого тижня в Іспанії до чотирьох днів, при цьому зарплату зменшувати не будуть.