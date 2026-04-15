Скорочення населення: Україні потрібно завозити 300 тисяч мігрантів щорічно, — Воскобойник

Ще два роки тому уряд схвалив стратегію демографічного розвитку до 2040 року. Серед основних труднощів, з якими вже зіткнулась Україна – масова вимушена міграція, низька народжуваність, гострий дефіцит на ринку праці та загибель працездатних громадян на війні.

Це відомий факт, але нині його використовує Росія, щоб поширювати пропаганду про неминучий демографічний колапc в Україні та лякати навалою мігрантів, які "замінять" населення України. "Українська правда" запитала по ситуацію в голови Офісу міграційної політики Василя Воскобойника, щоб зрозуміти, наскільки критична ситуація для України через стрімке падіння кількості населення.

Про те, щоб компенсувати дефіцит робочої сили мігрантами, говорять вже давно. Зазвичай називають країни Азії та Африки.

Оцінюючи ринок праці України, Воскобойник каже, що суто математично наша країна повинна залучати до 300 тисяч мігрантів щорічно.

"Звідки ця цифра взагалі береться? І без війни у нас кожного року народжувалось близько 200–250 тисяч людей, а помирало близько пів мільйона. Тобто кожного року суто демографічно кількість населення скорочувалась на 250–300 тисяч осіб. Тому, аби зберегти кількість нашого населення, ми повинні залучати з-за кордону мігрантів саме в такій кількості", – розповідає Воскобойник.

"План "Маршалла" для України

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елла Лібанова також каже, що в нинішній ситуації Україна не може обійтись без трудових мігрантів.

Лібанова впевнена, що після закінчення активної фази бойових дій Україна отримає щось на зразок "плану Маршалла" – економічну допомогу, яку США надавали європейським країнам після Другої світової війни для їхнього відновлення.

"Світовий банк працює над цим. Чесно скажу, цей план вже готовий. Точно знаю, бо я брала участь у його підготовці. То наш "план Маршалла" передбачає дуже потужне зростання потреби в робочій силі", – проінформувала вона.

Лібанова розповідає, що передусім Україні будуть потрібні будівельники, і вони приїдуть з країн, які бідніші за Україну.

Василь Воскобойник натомість не впевнений, що в Україну приїде велика кількість мігрантів.

"Навіть якщо країна намагатиметься залучити сотні тисяч людей, перед іноземцями стоятиме вибір, і вони віддаватимуть перевагу багатшим країнам, наприклад, Польщі чи Німеччині, де можна заробити більше грошей", – розповідає демограф.

За його словами, перед великою війною в 2020–2021 роках Державний центр зайнятості видавав та подовжував орієнтовно 20 000–22 000 дозволів на працевлаштування щороку, а в 2025-му ця цифра склала понад 9500.

"Тому, за оцінками експерта, в найближчі 5–10 років реалістично очікувати приїзд десятків тисяч іноземних працівників. Про залучення сотень тисяч наразі взагалі не йдеться", – підсумовує Воскобойник.

Загалом він думає, що якщо Україна будуватиме сучасну економіку та високотехнологічні виробництва, такі як military-tech, то українському бізнесу будуть потрібні не чорнороби з бідних країн, а кваліфіковані інженери та технологи зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини. І треба створити всі можливі умови для повернення українських біженців.

