10 тисяч нелегалів: Іспанія "тоне" у потоці мігрантів з Марокко, які пливуть через Гібралтар (відео)

У місті-анклаві Сеута в Іспанії оголосили режим надзвичайної ситуації через тисячі мігрантів, які дістаються з Марокко, розповіли медіа. На відео з узбережжя — натовп переважно чоловіків, які рвуться через бетонні стіни та колючий дріт, щоб ступити на іспанську землю. Що відбувається на березі Середземного моря та чому мігранти прагнуть опинитись лише в Сеуті, а не в інших населених пунктах, до яких плисти набагато менше?

Протягом останнього тижня у Сеуті загинуло четверо мігрантів, які намагались вийти на берег, розповіло іспанське медіа Antena3. Тим часом протягом липня на територію Іспанію проникли кілька тисяч громадян Марокко. Ці люди сподіваються скористатись новим рішенням влади, за яким їх не депортують відразу, а запустять повну процедуру, яка розтягнеться на місяці, розповіли журналісти. На відео з місця подій — потоки людей, які несуться мимо огорожі, щоб проникнути вглиб міста. Бачимо, що на березі встановили колючий дріт, бетонні паркани, але ці перешкоди руйнуються або долаються будь-яким іншим способом.

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Медіа розповіло, що у день, коли сталась трагедія з чотирма мігрантами, на берег висадилось близько 200 осіб. На шляху до Іспанії вони перетнули протоку з двома небезпечними течіями. Були люди, які пливли на човнах, інші ж діставались до суші навіть на надувних кругах чи дельтапланом.

"Влада Сеути вважає, що нещодавнє рішення Верховного суду, яке забороняє депортацію мігрантів на кордоні з морем, погіршило ситуацію на південному кордоні. Хоча влада ще не оприлюднила офіційних даних, джерела в поліції вказують на те, що кількість незаконних в'їздів, можливо, вже перевищила 10 000", — ідеться у статті.

Медіа пояснило, що місцева влада не може впоратись з напливом мігрантів. Зокрема, не вистачає місця у Тимчасовому центрі утримання іммігрантів та є проблеми з новоприбулими дітьми. Крім того, є інформація про 60 загиблих, тіла яких помітили у морі. Тим часом Міністерство внутрішніх справ Іспанії не змогло сказати журналістам точну кількість людей, які прибули у європейські береги.

"За останні дні понад 1500 мігрантів, включаючи дорослих та неповнолітніх, прибули до Сеути морем", — навело медіа Courant слова президента уряду Сеути.

Проблема з мігрантами — відстань від Марокко до Сеуту в Іспанії Фото: Google Maps

Більшість мігрантів, які заполонили береги іспанського міста, — це громадяни Марокко, але також є певна кількість алжирців, які живуть в ці африканській країні, пояснюється у статті. Courant також згадало про рішення Верховного суду щодо нелегалів, яких затримали у морі чи на березі, але зауважується, що не зрозуміло, чому через нього у Європу кинулась така кількість людей. При цьому згадують кризу 2021 року, коли з Марокко раптом прибуло 8 тис. біженців через зменшення прикордонного контролю.

"Невідомо, що спонукало стількох мігрантів доплисти до цього невеликого іспанського регіону. Деякі активісти сумніваються у тому, що саме це рішення стало причиною зростання кількості випадків. Більшість марокканців не знали про такі судові рішення", — ідеться у статті.

Проблема з мігрантами — що відбувається в Іспанії

У мережі можна відшукати рішення суду, який спричинив наплив мігрантів в Іспанію. Рішення опублікували 8 липня. У ньому ідеться про те, що нелегали, які дістались до анклаву Сеута і Мелілья, не будуть швидко депортувати назад у Марокко. Натомість іспанська влада повинна запустити низку процедур: надати адвоката, прийняти заяву про притулок, розглянути заяву та прийняти рішення, а це займає час, який мігранти проведуть не вдома. Не ясно, як виконуватимуть такі дії для натовпу, з якого не усіх затримають і частина прорветься в місто і далі вглиб Іспанії.

Зазначимо, у травні медіа писали про посилення депортації мігрантів з Європи. З'ясувалось, що один з лідерів за кількістю депортованих мігрантів є Німеччина — 30 тис. осіб. Тим часом Іспанія видала 54 тис. таких розпоряджень.

Нагадуємо, у квітні в Україні спалахнув скандал через можливу появу мігрантів, які начебто стануть конкурентами за робочі місця.