Навала мігрантів в Іспанії: Маск висміяв біженців та порівняв їх з зомбі (відео)

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на кризу з мігрантами в Іспанії, які штурмують берегові укріплення, перепливши Гібралтар. Мільярдер побачив відео з людьми на березі та опублікував фрагмент відомого фільму, дещо схожого на події на іспанській території. Допис Маска набрав 250 тисяч вподобайок.

Повідомлення з критикою та насмішкою проблем Іспанії з мігрантами зранку 31 липня з'явилось в акаунті Маска у соцмережі X. Мільярдер провів аналогію з сюжетом фільму "Всесвітня війна Z", якому зомбі штурмували десятиметрову стіну в Ізраїлі, щоб дістатись до людей. На думку Маска, ці кадри перегукуються з подіями в Європі.

Допис мільярдера в X складається з однієї фрази, у якій криза з мігрантами називається "божевіллям", а під нею — фрагмент фільму.

"Вау, ситуація в Іспанії виглядає божевільною!" — написав Ілон Маск.

Мігранти в Іспанії — Маск про зомбі Фото: Скриншот

У наступних двох дописах мільярдер та соратник президента США Дональда Трампа опублікував шокуюче відео з біженцями з Марокко, які вибрались на берег та біжать до огорожі, щоб проникнути вглиб країни.

Відео дня

"Жартую, це справжні кадри…" — саркастично додав Маск.

Мігранти в Іспанії — Маск про мігрантів в Іспанії Фото: Скриншот

Після цього з'явився ще один допис: репост фото стіни на кордоні США та Мексики та коментар, що "[такими ж] були США за Байдена".

Мігранти в Іспанії — Маск порівняв мігрантів в Іспанії з мексиканцями в США Фото: Скриншот

Повідомлення Ілона Маска щодо кризи з мігрантами в Іспанії набрав у соцмережі X 11 млн переглядів, 240 тис. вподобайок та 11 тис. коментарів. Більшість коментаторів підтримують мільярдера та висміюють людей, які намагаються проникнути в Європу.

Мігранти в Іспанії — насмішки над мігрантами в Іспанії в X Фото: Скриншот

Мігранти в Іспанії — деталі

Зранку 31 липня з'явилась інформація про від мера міста Сеуту Хуана Хесуса Віваса (Juan Jesús Vivas). Зі слів мера, протягом кількох днів на територію Іспанії проникло орієнтовно 60 тис. нелегальних мігрантів, при цьому потонуло близько 40 людей.

Зазначимо, Фокус писав про кризу з мігрантами в Іспанії. У медіа та у мережі з'явились кадри узбережжя біля міста-анклава Сеуту, на який намагаються вибратись громадяни Марокко, перепливши Гібралтарську протоку. Вказується, що люди пливуть на човнах, катерах, кораблях, і бачили навіть надувні круги та дельтаплани.

Мігранти в Іспанії — криза з громадянами Марокко у липні 2026 року

У матеріалах іспанських ЗМІ зауважується, що можлива причина навали мігрантів в Іспанії — це недавнє рішення Верховного Суду про ускладнення процесу депортації. До цього рішення нелегалів депортували за спрощеною процедурою відразу після затримання, а тепер цей процес може зайняти кілька місяців. Водночас, місцевий громадський активіст заявив, що прибулі не знають про це рішення, і тому причина цієї навали точно не відома. Орієнтовні дані про кількість мігрантів з Марокко ще 30 липня були невідомі: говорили про 10 тис. або більше.

Нагадуємо, весною з'явилось дослідження про кількість біженців, яких депортували з Європи: медіа назвали країни, які опинились на першому місці.