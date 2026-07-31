Кризис с мигрантами: Италия закрыла границы из-за нашествия нелегалов в Испании, — СМИ

В течение семи дней в городе Сеута, который является испанским анклавом на севере Африки, высадилось более 50 тысяч граждан Марокко и поэтому власти Италии решили закрыть границы, сообщили медиа. Мэр Сеуты заверил, что большинство мигрантов удалось развернуть, а Мадрид вызвал к себе итальянского посла, чтобы выразить протест. Что происходит в анклаве, который отделен от Марокко границей с пограничниками, а от материковой Испании и остальной Европы — Гибралтаром?

В поддержку пограничников Сеуты и соседнего анклава Мелильи отправили Гражданскую гвардию, в то время как от давки и стрельбы погибли более 40 человек, говорится в материале медиа Ansa. Тем временем власти Италии вечером 31 июля огласили решение Министерства внутренних дел о закрытии морских и воздушных границ с Испанией. Видео из Сеуты показывают толпы пробирающихся на испанскую территорию граждан Марокко. Полиция и военные пытаются заблокировать их, удержать на берегу. Фокус собрал информацию о ситуации с миграционным кризисом, внезапно вспыхнувшим в конце июля.

Мигранты в Испании — кадры з гражданами Марокко в Сеуте 30 июля

В материале издания Rainews кратко описали дипломатический диалог между Испанией и Италией. Выяснилось, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подверг критике решение Мадрида.

Відео дня

"Италия рассматривает возможность приостановления Шенгенского соглашения с Испанией. Решение Мадрида неправильно, неконтролируемая иммиграция представляет угрозу безопасности", — написало медиа.

Между тем, уже появилась реакция министра иностранных дел Испании Альбареса, который сказал, что заявления Италии "не достойны". Также указывается, что вызвали в разговор итальянского посла.

"От страны-друга и партнера мы ожидаем европейской солидарности, а не партийной демагогии", — сказал чиновник.

Мигранты в Испании — решение Италии относительно Сеуты 30 июля Фото: Скриншот

Издание объяснило, что нашествие мигрантов объясняют решением Верховного Суда Испании, который "запрещает репатриацию доплывающих до берега пловцом". В то же время приводят данные испанского медиа El Pais, в котором говорится о причастности мафии к миграционному кризису.

"Этим обстоятельством воспользовалась мафия и преступные организации, чтобы использовать уязвимость мигрантов", — говорится в материале.

Мигранты в Испании — кадры с Сеуты 30 июля

Мигранты в Испании — детали

Медиа Reuters рассказало о ходе миграционного кризиса в Испании. Указывается, что испанские власти якобы отправили обратно в Марокко почти 50 тысяч нелегалов, то есть почти всех, кто проник во время нашествия. Выяснилось, что есть 57 погибших: часть — утонула, часть "была раздавлена, пытаясь перелезть через волнорез, содержащий пограничный забор".

Фокус писал о потоке нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в город-анклав Сеута на севере Африки. 30 июля местные власти не могли точно назвать количество прибывших граждан Марокко: ориентировочно оценили, что их 10 тысяч.

Напомним, 31 июля американский миллиардер Илон Маск отреагировал на кризис с мигрантами в Испании и опубликовал издевательское видео.