Криза з мігрантами: Італія закрила кордони через навалу нелегалів в Іспанії, — ЗМІ

Протягом семи днів у місті Сеута, яке є іспанським анклавом на півночі Африки, висадилось понад 50 тисяч громадян Марокко і через це влада Італії вирішили закрити кордони, повідомили медіа. Мер Сеути запевнив, що більшість мігрантів вдалось розвернути, а Мадрид викликав до себе італійського посла, щоб висловити протест. Що відбувається в анклаві, який відділений від Марокко кордоном з прикордонниками, а від материкової Іспанії та від решти Європи — Гібралтаром?

На підтримку прикордонників Сеути та сусіднього анклаву Мелільї відправили Цивільну гвардію, тим часом як від тисняви та стрілянини загинуло понад 40 людей, ідеться у матеріалі медіа Ansa. Тим часом влада Італії ввечері 31 липня оголосила рішення Міністерства внутрішніх справ про закриття морських і повітряних кордонів з Іспанією. Відео з Сеути показують натовпи громадян Марокко, що пробираються на іспанську територію. Поліція та військові намагаються заблокувати їх, утримати на березі. Фокус зібрав інформацію про ситуацію з міграційною кризою, яка раптово спалахнула наприкінці липня.

Мігранти в Іспанії — ситуація з біженцями у Сеуті 30 липня

У матеріалі видання Rainews коротко описали дипломатичний діалог між Іспанією та Італією. З'ясувалось, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розкритикував рішення Мадрида.

Відео дня

"Італія розглядає можливість призупинення Шенгенської угоди з Іспанією. Рішення Мадрида неправильне, неконтрольована імміграція є загрозою безпеці", — написало медіа.

Тим часом вже з'явилась реакція міністра закордонних справ Іспанії Альбареса, який сказав, що заяви Італії "не гідні". Також вказується, що викликали на розмову італійського посла.

"Від країни-друга та партнера ми очікуємо європейської солідарності, а не партійної демагогії", — сказав посадовець.

Мігранти в Іспанії — рішення Італії щодо Сеути 30 липня Фото: Скриншот

Видання пояснило, що навала мігрантів пояснюють рішенням Верховного Суду Іспанії, який "забороняє репатріацію тих, хто допливає до берега плавцем". Водночас наводять дані іспанського медіа El Pais, у якому ідеться про причетність мафії для міграційної кризи.

"Цією обставиною скористалась мафія та злочинні організації, щоб використати вразливість мігрантів", — ідеться у матеріалі.

Мігранти в Іспанії — кадри з Сеути 30 липня

Мігранти в Іспанії — деталі

Медіа Reuters розповіло про перебіг міграційної кризи в Іспанії. Вказується, що іспанська влада начебто відправила назад у Марокко майже 50 тисяч нелегалів, тобто — майже усіх, хто проник під час навали. З'ясувалось, що є 57 загиблих: частина — потонула, частина "були розчавлені, намагаючись перелізти через хвилеріз, що утримує прикордонний паркан".

Фокус писав про потік нелегальних мігрантів, які намагались пробратись в місто-анклав Сеута на півночі Африки. 30 липня місцева влада не могла точно назвати кількість прибулих громадян Марокко: орієнтовно оцінили, що їх 10 тисяч.

Нагадуємо, 31 липня американський мільярдер Ілон Маск відреагував на кризу з мігрантами в Іспанії та опублікував знущальне відео.