50 тысяч человек вышли на улицы Мадрида: Испанию всколыхнули протесты из-за кризиса в Сеуте (видео)

В среду десятки тысяч человек вышли на улицы в Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте и раскритиковали правительство премьер-министра Педро Санчеса за его действия.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

В Мадриде, по данным властей, на акцию собралось около 50 тысяч человек. Протесты также прошли в Барселоне, Валенсии, Севилье и более чем 200 других городах и поселках.

Акции совпали с официальным праздником Сеуты, который обычно сопровождается торжествами. В этом году он прошел на фоне затянувшегося пограничного кризиса.

Министр территориальной политики Испании Анхель Виктор Торрес заявил, что протесты носят политический характер.

"Это сделано не для того, чтобы продемонстрировать поддержку городу Сеута или его жителям, а для того, чтобы нанести удар по правительству Испании", — сказал Торрес.

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Правительство отрицает, что оставило Сеуту без поддержки. На этой неделе власти выделили городу 309 миллионов евро на социальные услуги, в частности на жилье для мигрантов, а также на инфраструктуру безопасности.

После завершения акции в Мадриде журналист Associated Press услышал выстрелы и взрывы. Испанская газета El País сообщила, что полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона толпы.

Консервативная и ультраправая оппозиция использовала протесты для критики правительства. Она обвинила правительство Санчеса в политике уступок в отношении Марокко. В то же время в некоторых городах прошли акции протеста против расизма.

Спустя месяц после массового пересечения границы в Сеуте ситуация до сих пор не нормализовалась. На улицах и пляжах остаются мигранты, в том числе несовершеннолетние без сопровождения, в то время как власти пытаются разместить их, зарегистрировать и вернуть в Марокко тех, кто подлежит возвращению.

"Мы страдаем и хотим попасть в Европу или найти решение прямо сейчас. Мы ждём уже месяц, но решения нет", — сказал марокканский мигрант Небиль Тази агентству Associated Press.

В конце июля большое количество мигрантов пересекло границу с Марокко в Сеуту. По имеющимся данным, на территории испанского анклава до сих пор остаются около 5–8 тысяч мигрантов. Кризис также вновь обострил дискуссии по вопросам миграции в Европейском союзе.

Мигранты в Испании — что произошло в Сеуте

В конце июля 2026 года в испанском анклаве Сеута на севере Африки разразился масштабный миграционный кризис. В город пытались проникнуть тысячи граждан Марокко: люди переплывали морские заграждения, добирались до берега и преодолевали укрепления с заборами и колючей проволокой.

Мигранты также пытались пересечь границу по суше. Пограничники не могли остановить большие группы людей. На фото и видео с места событий в основном были молодые мужчины, которые переплывали в Сеуту, используя, в частности, надувные круги и лодки.

Одной из возможных причин резкого увеличения потока мигрантов СМИ называли смягчение миграционного законодательства Испании. В начале августа власти Сеуты сообщили, что в анклав проникли около 70 тысяч человек. Большинство из них впоследствии были высланы, а в городе осталось около 1500 мигрантов.

На кризис также отреагировал американский миллиардер Илон Маск. Он сравнил ситуацию с мигрантами в Испании с сюжетом блокбастера про зомби.