Індійські протестувальники припинили кількатижневі демонстрації та влаштували святкування після відставки міністра освіти Дхармендри Прадгана. Причиною до виступів стала корупційна система національного тестування на вступ до медичних вишів.

Після того, як стався витік тестових завдань для 2 млн студентів, це спровокувало найбільші протести із зіткненнями з поліцією, а уряд Нарендри Моді зіткнувся з найбільшою політичною кризою за тривалий проміжок часу. Про це повідомляє Reuters.

Протести молоді в Індії спалахнули наприкінці червня через витік завдань національного вступного тесту до медичних шкіл, через що 2 мільйони студентів змусили перескладати іспит. Це стало каталізатором ширшого гніву молоді через брак перспектив і нестачу робочих місць.

Протести тривали кілька тижнів під гаслом руху "тарганів" (Cockroach Janta Party) і досягли піку цього тижня. Вже тисячі людей вийшли до індійського парламенту, а поліція застосувала сльозогінний газ.

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Опозиція підтримала вимоги молоді й паралізувала роботу парламентської сесії. Влада погодилася на відставку міністра освіти Дхармендри Прадгана та задовольнила інші вимоги — реформу іспитів, зняття справ проти протестувальників і компенсації родинам загиблих студентів.

ЗМІ вказують, що це стало несподіванкою для протестувальників і політичних аналітиків. За їх словами, прем'єр Моді завжди мав репутацію лідера, який не діє під тиском протестів, однак тут пішов на зустріч мітингарям.

Для Нью-Делі цей протест може стати тривожним сигналом для партії влади. В низці індійських штатів пройдуть вибори, а саме молодь була активним ядром підтримки чинного прем'єра, та через нещодавні протести особистий рейтинг Моді та його прибічників може сильно впасти, прогнозують фахівці.

Раніше Фокус розповідав про протести проти відставки Федорова. Українці вимагали повернення на посаду голови Міноборони Михайла Федорова та відставки головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Згодом стало відомо, що Кремль планує придушувати протести через потенційну мобілізацію. В ISW вважають, що нинішні кроки можуть свідчити про підготовку до оголошення офіційної мобілізації та, ймовірно, запровадження воєнного стану на тлі очікуваних суспільних заворушень.