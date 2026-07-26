В Индии продолжавшиеся несколько недель протесты привели к отставке министра: что произошло (видео)

Индийские протестующие прекратили продолжавшиеся несколько недель демонстрации и устроили празднование после отставки министра образования Дхармендры Прадгана. Причиной протестов стала коррупционная система национального тестирования при поступлении в медицинские вузы.

После утечки тестовых заданий для 2 млн студентов это вызвало крупнейшие протесты, сопровождавшиеся столкновениями с полицией, а правительство Нарендры Моди столкнулось с самым серьезным политическим кризисом за длительный период времени. Об этом сообщает Reuters.

В конце июня в Индии вспыхнули протесты молодежи из-за утечки заданий национального вступительного экзамена в медицинские вузы, в результате чего 2 миллиона студентов были вынуждены пересдавать экзамен. Это стало катализатором более широкого недовольства молодежи из-за отсутствия перспектив и нехватки рабочих мест.

Протесты продолжались несколько недель под лозунгом движения "тараканов" (Cockroach Janta Party) и достигли пика на этой неделе. Уже тысячи людей вышли к зданию индийского парламента, а полиция применила слезоточивый газ.

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Оппозиция поддержала требования молодежи и парализовала работу парламентской сессии. Власти согласились на отставку министра образования Дхармендры Прадгана и удовлетворили остальные требования — реформу экзаменов, снятие дел против протестующих и выплату компенсаций семьям погибших студентов.

СМИ отмечают, что это стало неожиданностью для протестующих и политических аналитиков. По их словам, премьер Моди всегда считался лидером, который не поддается давлению протестующих, однако в данном случае пошёл навстречу демонстрантам.

Для Нью-Дели этот протест может стать тревожным сигналом для правящей партии. В ряде индийских штатов пройдут выборы, и именно молодежь была активным ядром поддержки действующего премьера, однако из-за недавних протестов личный рейтинг Моди и его сторонников может сильно упасть, прогнозируют эксперты.

Ранее "Фокус" сообщал о протестах против отставки Федорова. Украинцы требовали восстановления в должности главы Минобороны Михаила Федорова и отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Впоследствии стало известно, что Кремль планирует подавлять протесты в связи с возможной мобилизацией. В ISW считают, что нынешние шаги могут свидетельствовать о подготовке к объявлению официальной мобилизации и, вероятно, введению военного положения на фоне ожидаемых общественных беспорядков.