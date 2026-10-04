Во Франции протесты учащихся переросли в столкновения: задержаны тысячи человек, в том числе школьники (видео)

Более 1200 французских средних школ начали протесты из-за ряда проблем в сфере образования. В ответ полиция в некоторых случаях применила слезоточивый газ и резиновые пули, задержав более 5000 человек.

Некоторые протестующие получили серьезные травмы глаз, ушибы головы и выбитые зубы, а министр внутренних дел Лоран Нуньес назвал это "атмосферой недопустимого насилия" и призвал к соблюдению порядка. Об этом сообщает Reuters.

Общенациональные демонстрации начались на прошлой неделе, став политической точкой напряжения из-за ряда крайне непопулярных сокращений расходов в бюджете. Протесты начались в пригородах Парижа, где уровень бедности высок, а затем распространились на сам Париж и другие французские города, в частности Марсель, Страсбург, Тур и Лилль.

Представительница отделения профсоюза работников образования Луиза Патерностер заявила, что район не получает достаточных ресурсов для учащихся и удовлетворения их образовательных потребностей. По данным профсоюзов, в двух третях школ Сен-Дени имеются вакантные должности учителей.

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"Наши ученики теряют время на обучение. В некоторых школах нет питьевой воды. Мы не на одном уровне с другими отделами", — сказала она, обвинив в этом дефиците сокращение 3 256 должностей учителей по всей стране в 2026 году.

Последнее общенациональное протестное движение школьников такого масштаба, направленное на увеличение финансирования, произошло в 1990-х годах. Это случилось после того, как правительство резко расширило доступ к бакалавриату, не предоставив школам достаточных дополнительных ресурсов.

Профессор Клеменс Кардон-Квинт из Университета Поля Валери, занимающаяся исследованием вопросов финансирования образования, отмечает, что тогда движение добилось увеличения финансирования. В то же время расходы на одного ученика впоследствии перестали расти, несмотря на рост спроса на школы.

Г-жа Кардон-Квинт отметила, что студенты и преподаватели на протяжении многих лет брали на себя дополнительные обязанности, в частности, ориентировались на Parcoursup (система поступления в университеты, введенная в 2018 году), но некоторые студенты и преподаватели критиковали её как непрозрачную и дискриминационную.

Ранее Фокус сообщал о том, как Испанию всколыхнули протесты из-за кризиса в Сеуте. В Мадриде на акцию, по данным властей, пришли около 50 тысяч человек. Протесты также прошли в Барселоне, Валенсии, Севилье и более чем 200 других городах и поселках.

Впоследствии стало известно, что продолжавшиеся несколько недель протесты молодежи привели к отставке министра в Индии. Причиной выступлений стала коррупционная система национального тестирования при поступлении в медицинские вузы.