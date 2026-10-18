Масові протести у Франції: затримано понад 400 осіб, у Ліможі обвалилася історична будівля мерії (відео)

У суботу, 17 жовтня, масові протести охопили всю Францію. Демонстрації проти зростання вартості житла і поганих умов у школах супроводжувалися насильницькими сутичками, пожежами та мародерством. Правоохоронці вже затримали близько 400 протестувальників.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що в 110 маршах по всій країні взяли участь близько 550 000 людей. За даними організаторів, у тому числі профспілки CGT та студентських організацій, на вулиці вийшли близько 800 000 демонстрантів. Про це повідомило медіа Associated Press.

Нуньєс заявив, що протестувальниками виступили "надзвичайно агресивні, радикальні ультраліві угруповання". Вони, за його словами, нібито навмисно шукали сутичок із поліцією і спрямовували свою агресію проти громадських будівель, зокрема мерій та органів громадського самоврядування. Також, за твердженнями посадовця, до мітингувальників приєдналися злочинці, готові грабувати крамниці. Більшість затриманих правоохоронцями осіб виявилися дорослими.

Видео дня

Демонстранти у Франції вступали у сутички з поліцією і атакували будівлі Фото: Скрін відео

Президент країни Емманюель Макрон, коментуючи масові демонстрації, заявив, що ті, хто пошкодив майно, напав на урядові установи та підприємства, а також навіть розграбував міські ради, будуть притягнуті до відповідальності та покарані відповідно до закону.

"Ми будемо солідарні у боротьбі проти тих, хто сіє хаос… і хто заважає людям мирно висловлювати свої вимоги", — написав Макрон у мережі X.

У Франції затримали близько 400 осіб, що брали участь у протестах Фото: Скрін відео

За інформацією AP News, у Парижі під час протестів поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб відтіснити людей у капюшонах і масках, які кидали у правоохоронців феєрверки, бруківку та інші предмети на площі Республіки. На заклики поліції у суботу були зачинені окремі станції метро у столиці, зокрема ті, що розташовані поблизу Єлисейських полів, а також поблизу президентського палацу, парламенту та урядових будівель. У результаті деяких сутичок люди отримали поранення.

У третьому за величиною місті Франції Ліоні щонайменше 20 000 демонстрантів взяли участь в антиурядових демонстраціях. Внаслідок сутичок у місцевому туристичному бюро спалахнула пожежа.

У Марселі було пошкоджено кілька магазинів та відділення муніципальної поліції, а протестувальники на короткий час увірвалися до вестибюля мерії. Як пише DW з посиланням на AFP, активісти проламали вхідні двері металевими огорожами.

Нуньєс також повідомив про акти насильства з боку груп людей у масках проти будівель місцевої влади в Бордо, спроби проникнення в мерії Лілля та Кале, а також у поліцейський відділок у Бресті. Спалахи насильства серед мітингувальників було зафіксовано і в Ренні, Тулузі, Монпельє та Греноблі.

У Ліможі внаслідок протестів підпалили історичну мерію XIX століття, її "значною мірою втрачено", повідомила місцева влада. Станом на вечір суботи на місці продовжувала вирувати сильна пожежа.

Пожежа у будівлі мерії в Ліможі внаслідок протестів 17 жовтня

Варто нагадати, що невдоволення мітингувальників пов'язане як зі зростанням вартості життя, так і з запланованими скороченнями витрат у сфері освіти. Відомо, що від середини вересня французькі школярі вимагають збільшення кількості викладачів, зменшення розмірів класів та поліпшення умов навчання.

Нагадаємо, 17 жовтня біля стін Київської міської державної адміністрації відбулися протести проти мера Віталія Кличка.

Раніше агентство Reuters писало, що понад 1200 французьких середніх шкіл розпочали протести через низку проблем у сфері освіті.