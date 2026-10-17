У Києві розпочалася акція проти мера Віталія Кличка: протестувальники вимагають відставки (відео)

Біля стін Київської міської державної адміністрації зібралися як противники, так і прихильники мера столиці України.

17 жовтня біля Київської міської державної адміністрації зібралися сотні людей, які вимагають відставки мера Києва Віталія Кличка, якого звинувачують у провалі підготовки столиці до осінньо-зимового періоду, повідомляє УНІАН.

На акції протесту зібралися сотні людей, деякі з них тримають плакати з різноманітними написами, зокрема з вимогами відставки чинного мера Києва. Також люди на Хрещатику скандують слово "Відставка". При цьому на мітингу також зібралися прихильники Віталія Кличка, які тримають у руках плакати з написами на його підтримку.

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Акцію протесту оголосили рух "Марш за Київ", а також ветеран Дмитро Козятинський. Раніше він був одним з ініціаторів протестів проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Мітинг було організовано через те, що організатори звинувачують Кличка в поганій підготовці Києва до осінньо-зимового періоду.

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Народні депутати проти Кличка та відповідь мера Києва

Нагадуємо, що народна депутатка Мар’яна Безуглая запропонувала викликати мера Києва Віталія Кличка до Верховної Ради. Депутати підтримали цю пропозицію. Безуглая заявила, що причиною виклику стала ситуація в Києві.

Також нагадуємо, що Віталій Кличко у Верховній Раді навів цифри щодо підготовки Києва до зими. Він заявив, що столиця завершила першочергові заходи в рамках плану енергетичної стійкості та продовжує готуватися до опалювального сезону, незважаючи на обстріли з боку РФ. Кличко повідомив, що Київ готовий до зими.