В Киеве началась акция против мэра Виталия Кличко: протестующие требуют отставки (видео)

Под стенами Киевской городской государственной администрации собрались как противники, так и сторонники мэра столицы Украины.

Возле Киевской городской государственной администрации 17 октября собрались сотни людей, которые требуют отставки мэра Киева Виталия Кличка, которого обвиняют в провале подготовки столицы к осенне-зимнему периоду, сообщает УНИАН.

На акции протеста собрались сотни людей, некоторые из них держат картонки с разнообразными надписями, в частности с требованиями отставки действующего мэра Киева. Также люди на Крещатике скандируют слово "Отставка". При этом на митинге также собрались и сторонники Виталия Кличко, которое держат в руках картонки с поддерживающими надписями.

Важно

Малюк вместо Кличко? Отстранят ли мэра Киева и кому Зеленский может доверить столицу

Акцию протеста анонсировали движение "Марш за Киев", а также ветеран Дмитрий Козятинский. Ранее он был одним из инициаторов протесов против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Митинг был собран из-за того, что организаторы обвиняют Кличко в плохой подготовке Киева к осенне-зимнему периоду.

Видео дня

Нардепы против Кличко и ответ мэра Киева

Напоминаем, что народный депутат Марьяна Безуглая предложила вызвать мэра Киева Виталия Кличко в Верховную Раду. Депутаты поддержали предложение. Безуглая заявила, что причиной вызова стала ситуация в Киеве.

Также напоминаем, что Виталий Кличко в Верховной Раде привел цифры о подготовке Киева к зиме. Он заявил, что столица завершила первоочередные меры в рамках плана энергетической устойчивости и продолжает готовиться к отопительному сезону, несмотря на обстрелы со стороны РФ. Кличко сообщил, что Киев готов к зиме.