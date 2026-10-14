"Слышим ложные обвинения": Кличко в Раде привел цифры о подготовке Киева к зиме

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица завершила первоочередные меры в рамках плана энергетической устойчивости и продолжает готовиться к отопительному сезону, несмотря на обстрелы со стороны РФ. Он сообщил, что Киев готов к зиме.

Выступая перед депутатами, Кличко раскритиковал "шоу", которое, по его мнению, власти устроили вокруг плана устойчивости, а также "лживую кампанию" о том, что Киев ничего не делает, сообщает "Укринформ". Мэр также заявил, что блокировка средств привела к заморозке немалого числа проектов по энергетической устойчивости, причем не только в столице. По его словам, во многих общинах приостановка платежей "фактически убивает местную экономику".

Кличко также отверг обвинения в "срыве отопительного сезона, который еще даже не начался". По его словам, Киев готовился к нему и продолжает это делать.

Что подготовили в столице

Мэр рассказал, что Киев наращивал резервные источники:

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почти 700 генераторов различной мощности для объектов тепло- и водоснабжения и 70 мобильных котельных ;

различной мощности для объектов тепло- и водоснабжения и ; три построенные дизельные электростанции и резервный водозабор;

103 генератора в "Киевводоканале", который также ожидает поставку крупных генераторных систем для водоснабжения, изготавливаемых для города за рубежом.

По его данным, в рамках городской целевой программы "Энергоустойчивость" для жилого фонда было закуплено более 6 тыс. единиц оборудования, в том числе генераторы, инверторы и аккумуляторы.

Кличко добавил, что все учебные заведения в Киеве оснащены генераторами различной мощности, а 285 из них — генераторами большой мощности. По его словам, в столичных больницах установлено 480 генераторов. Одиннадцать медицинских учреждений уже получили автономное теплоснабжение от собственных котельных, а к концу года таким отоплением будут обеспечены 21 больница.

"Мы слышим ложные обвинения в якобы срыве отопительного сезона, который даже еще не начался. Киев работает, проводит ремонтные работы, обеспечивает функционирование города в условиях нехватки работников на коммунальных предприятиях, приостановки платежей, в условиях, когда враг каждый день и каждую ночь разрушает наш город", — сказал мэр.

Мы уже писали, что президент Украины уже проводит собеседования с потенциальными преемниками Кличко — бывшим главой Службы безопасности Украины Василием Малюком и другими чиновниками.

Ранее Владимир Зеленский обвинил столичные власти в провале подготовки и объявил о решении по "рациональному изменению алгоритмов управления" Киевом.

Также сообщалось, что в Киеве возникли проблемы с водоснабжением. Из-за вражеских обстрелов в ночь на 14 октября одна из водопроводных насосных станций столицы осталась без электроснабжения.