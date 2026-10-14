"Чуємо брехливі звинувачення": Кличко у Раді навів цифри підготовки Києва до зими

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця завершила першочергові заходи плану енергостійкості й продовжує готуватися до опалювального сезону попри обстріли РФ. Він проінформував, що Київ підготував до зими.

Виступаючи перед депутатами Кличко розкритикував "шоу", яке, на його думку, влада влаштувала навколо плану стійкості, та "брехливу кампанію" про те, що Київ нічого не робить, повідомляє Укрінформ. Мер також заявив, що блокування коштів заморозило чимало проєктів з енергостійкості, причому не лише в столиці. За його словами, у багатьох громадах зупинка платежів "фактично вбиває місцеве господарство".

Кличко відкинув і звинувачення в "зриві опалювального сезону, який ще навіть не почався". За його словами, Київ готувався до нього й продовжує це робити.

Що підготували в столиці

Мер розповів, що Київ нарощував резервні джерела:

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майже 700 генераторів різної потужності для об'єктів тепло- й водопостачання та 70 мобільних котелень ;

різної потужності для об'єктів тепло- й водопостачання та ; три збудовані дизельні електростанції та резервний водозабір;

103 генератори у "Київводоканалу", який також очікує великі генераторні системи для водопостачання, що виготовляють для міста за кордоном.

За його даними, у межах міської цільової програми "Енергостійкість" для житлового фонду закупили понад 6 тис. одиниць обладнання, зокрема генератори, інвертори та батареї.

Кличко додав, що всі заклади освіти в Києві мають генератори різної потужності, а 285 із них мають генератори великої потужності. Столичні лікарні, за його словами, мають 480 генераторів. Одинадцять медзакладів уже отримали автономне теплопостачання від власних котелень, а до кінця року таке опалення матимуть 21 лікарня.

"Чуємо цинічні звинувачення про нібито зрив опалювального сезону, який навіть ще не почався. Київ працює, ремонтує, забезпечує функціонування міста в умовах нестачі працівників на комунальних підприємствах, зупинки платежів, в умовах, коли ворог щодня і щоночі розносить наше місто", — сказав мер.

Ми вже писали, що президент України вже проводить співбесіди з потенційними наступниками Кличка — екскерівником Служби безпеки України Василем Малюком та іншими посадовцями.

Раніше Володимир Зеленський звинуватив столичну владу у провалі підготовки та анонсував рішення щодо "раціональної зміни алгоритмів управління" Києвом.

Також повідомлялось, що у Києві почалися проблеми з водопостачанням. Через ворожі обстріли в ніч на 14 жовтня одна з водопровідних насосних станцій столиці залишилася без електропостачання.