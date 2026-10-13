Вибиває світло й воду навіть від одного "Шахеда": Зеленський розкритикував підготовку Києва до зими

Столиця опинилася позаду навіть тих регіонів, які живуть під щоденними обстрілами. Це, за словами президента, прямо відчувають кияни під час відключень.

Київ виконує план стійкості гірше за решту країни – навіть прикордонні та прифронтові області випереджають столицю. Про це за підсумками доповідей на Ставці заявив президент України Володимир Зеленський.

"Станом на середину жовтня фактично в усій державі, навіть у прикордонних і прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж в Києві. І кияни точно це відчувають, коли навіть після поодиноких влучань "шахедів" бувають відключення електрики та води в значній частині столиці", — сказав президент.

Через це він розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків. Ідеться про те, щоб пришвидшити реалізацію плану стійкості Києва й гарантувати більше підтримки для людей. Співрозмовниками стали представники безпекового сектору, бізнесу та самоврядування – зокрема Василь Малюк, Іван Федоров, Ігор Терехов, Костянтин Єфименко та Максим Єфімов.

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Пропозиції, за словами Зеленського, вже є, а зустрічі продовжаться. Він наголосив на потребі працювати максимально оперативно й доводити ухвалені рішення до виконання, а також подякував громадам і бізнесу за готовність підтримати столицю.

Серед напрямів, за якими готують рішення – захист енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури Києва, спільна робота з урядом та військовими, врахування потреб людей і, як висловився президент, "раціональна зміна алгоритмів управління Києвом".

Раніше повідомлялося, що США та європейські держави обговорюють спільний план завершення війни Росії проти України. Він передбачає зупинку бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, гарантії безпеки для Києва та економічні домовленості з Москвою.

Також президент США Дональд Трамп погрожує відключити Україні розвіддані, а 12 жовтня столиця вже зазнала балістичного удару без попередження від партнерів. Чи пов'язані ці події, досі невідомо, проте Фокус розібрався, що буде із захистом від російських ракет у разі реалізації погрози та чи можна замінити американські "очі".