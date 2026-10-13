Гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО: США та Європа готують мирний план для України

США та європейські країни обговорюють спільний план завершення війни Росії проти України, який передбачає припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, гарантії безпеки для Києва та економічні домовленості з Москвою.

Про це пише The Washington Post з посиланням на американського посадовця, обізнаного з перебігом переговорів.

За даними видання, план складається з чотирьох основних частин:

Відновлення України. Фінансування відбудови, підтримка сімей загиблих і поранених військових. Гарантії безпеки. США та Європа обіцяють військову відповідь у разі нового нападу РФ за принципом статті 5 НАТО. Економічні домовленості. Можливе відновлення постачання російських нафти й газу до Європи та поступове скасування санкцій проти РФ. Замороження фронту. Припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, що може залишити окуповані території під контролем Росії.

Перша передбачає відновлення України. Світовий банк та інвестиційна компанія BlackRock хочуть створити механізм фінансування відбудови зруйнованих територій, підтримки сімей загиблих і поранених військових та відновлення економіки країни.

Для цього українська сторона має надати детальні розрахунки необхідних коштів і гарантії, що фінансування не привласнюватимуть післявоєнні зловмисники. За інформацією американського посадовця, Україна поки не надала таких розрахунків, але очікується, що це станеться найближчими днями, якщо мирна ініціатива не зірветься.

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Другий компонент — гарантії безпеки. США та європейські країни мають пообіцяти військову відповідь у разі нового нападу Росії на Україну. Американський посадовець порівняв такий механізм зі статтею 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону. Росія також має вести переговори з Європою щодо угод, які враховуватимуть її безпекові інтереси, однак конкретний зміст таких домовленостей поки не визначений.

Третя частина плану стосується економічної інтеграції Росії, України та Європи через енергетичні домовленості. Один із можливих варіантів — відновлення постачання російських нафти й газу до Європи трубопроводом, а Україна та Росія могли б розподіляти прибутки від його роботи. За словами американського посадовця, це могло б знизити витрати Європи на енергоносії.

Угода також має визначити, як і коли скасовуватимуть чинні економічні санкції проти Росії.

Найскладнішим пунктом залишається припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Такий сценарій означав би, що Росія збереже контроль над окупованими територіями, зокрема частиною Донбасу. Водночас точне визначення лінії розмежування ускладнюють постійні зміни на фронті.

Як зазначає The Washington Post, обговорення мирної ініціативи відбувалося під час шестигодинної зустрічі у Флориді минулої п’ятниці. У ній брали участь американські представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф, українські посадовці, а також представники Великої Британії, Франції та Німеччини.

Окремим питанням переговорів стали українські удари по російських нафтопереробних заводах. Президент США Дональд Трамп вимагає припинити атаки на нафтопереробну інфраструктуру обох країн як умову для просування мирної ініціативи. За інформацією американського посадовця, представники США неодноразово просили Київ зупинити такі удари.

Однак президент України Володимир Зеленський відмовлявся від цієї вимоги. Європейський дипломат, на якого посилається автор статті Девід Ігнатіус, зазначив, що українські удари по російських НПЗ впливають на економіку РФ і посилюють переговорні позиції Києва.

Попри суперечки навколо домовленостей щодо дизельного пального між США та Росією, європейські лідери, за даними видання, мають намір продовжувати дипломатичний процес. Утім, подальше просування мирного плану залежатиме від готовності сторін до компромісів.

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