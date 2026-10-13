Гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО: США и Европа готовят мирный план для Украины

США и европейские страны обсуждают совместный план по прекращению войны России против Украины, который предусматривает прекращение боевых действий вдоль нынешней линии фронта, гарантии безопасности для Киева и экономические договоренности с Москвой.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американского чиновника, осведомленного о ходе переговоров.

По данным издания, план состоит из четырёх основных частей:

Восстановление Украины. Финансирование восстановительных работ, поддержка семей погибших и раненых военнослужащих. Гарантии безопасности. США и Европа обещают военный ответ в случае нового нападения РФ в соответствии со статьей 5 НАТО. Экономические договоренности. Возможное возобновление поставок российской нефти и газа в Европу и постепенная отмена санкций против РФ. Замораживание фронта. Прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, что может оставить оккупированные территории под контролем России.

Первая предусматривает восстановление Украины. Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock намерены создать механизм финансирования восстановления разрушенных территорий, поддержки семей погибших и раненых военнослужащих, а также восстановления экономики страны.

Для этого украинская сторона должна предоставить подробные расчеты необходимых средств и гарантии того, что финансирование не будет присвоено послевоенными злоумышленниками. По информации американского чиновника, Украина пока не предоставила таких расчетов, но ожидается, что это произойдет в ближайшие дни, если мирная инициатива не сорвется.

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Второй компонент — гарантии безопасности. США и европейские страны должны пообещать военный ответ в случае нового нападения России на Украину. Американский чиновник сравнил такой механизм со статьёй 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную оборону. Россия также должна вести переговоры с Европой о соглашениях, которые будут учитывать её интересы в сфере безопасности, однако конкретное содержание таких договоренностей пока не определено.

Третья часть плана касается экономической интеграции России, Украины и Европы посредством энергетических соглашений. Один из возможных вариантов — возобновление поставок российской нефти и газа в Европу по трубопроводу, а Украина и Россия могли бы делить доходы от его эксплуатации. По словам американского чиновника, это могло бы снизить расходы Европы на энергоносители.

В соглашении также должно быть определено, как и когда будут отменены действующие экономические санкции против России.

Самым сложным пунктом остается прекращение огня вдоль нынешней линии фронта. Такой сценарий означал бы, что Россия сохранит контроль над оккупированными территориями, в частности над частью Донбасса. В то же время точное определение линии разграничения затрудняется постоянными изменениями на фронте.

Как отмечает The Washington Post, обсуждение мирной инициативы проходило в ходе шестичасовой встречи во Флориде в минувшую пятницу. В ней принимали участие американские представители Джаред Кушнер и Стив Виткофф, украинские чиновники, а также представители Великобритании, Франции и Германии.

Отдельным вопросом переговоров стали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент США Дональд Трамп требует прекратить атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру обеих стран в качестве условия для продвижения мирной инициативы. По информации американского чиновника, представители США неоднократно просили Киев прекратить такие удары.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отклонил это требование. Европейский дипломат, на которого ссылается автор статьи Дэвид Игнатиус, отметил, что украинские удары по российским НПЗ оказывают влияние на экономику РФ и укрепляют переговорные позиции Киева.

Несмотря на споры вокруг договоренностей о дизельном топливе между США и Россией, европейские лидеры, по данным издания, намерены продолжать дипломатический процесс. Впрочем, дальнейшее продвижение мирного плана будет зависеть от готовности сторон к компромиссам.

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