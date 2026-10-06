РФ тестирует НАТО дронами: что будет после атак на гражданские суда, — эксперт

Российские дроны атакуют гражданские суда уже вблизи берегов стран НАТО: за два дня под удар попали корабли у берегов Румынии и в исключительной экономической зоне Болгарии, один из них затонул. Фокус выяснял, зачем Москва переносит удары к берегам стран Альянса и как далеко НАТО готово позволять России заходить, не давая прямого ответа.

Около 3:00 6 октября два гражданских сухогруза подверглись удару российских дронов в Чёрном море, сообщило болгарское СМИ BGNES.

Инцидент произошёл в исключительной экономической зоне Болгарии, недалеко к востоку от мыса Святого Атанаса и города Бяла. После попадания судно ALFA WATAN получило серьёзные повреждения и затонуло, а судьба экипажа пока неизвестна. Тем временем спасатели вовремя добрались до судна ABLE, на котором вспыхнул пожар, и доставили на берег 18 моряков. Правительство Болгарии отреагировало на атаку дронов РФ и призвало ЕС и НАТО принять меры.

Уточняется, что недалеко от места происшествия находилось болгарское судно "Диоскурия", благодаря которому удалось спасти моряков. Двое из спасённых получили ранения: у одного — ожоги, у другого — травма головы. На месте другого судна заметили перевернутую лодку и спасательные жилеты, но моряков не видели. На поиски отправили два вертолета с авиабазы Крумово, а также подняли в воздух Су-25.

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Атака РФ на НАТО — точка в Черном море, где 6 октября дроны нанесли удар по ALFA WATAN и ABLE Фото: Google Maps

СМИ сообщили, что София требует созвать Консультативный совет по национальной безопасности и задействовать механизмы НАТО. В частности, предлагается применить статью 4 Договора Североатлантического альянса. Кроме того, заговорили о необходимости координации болгарской армии с силами Румынии и НАТО, а также прозвучали замечания о том, что правительство так и не сообщило, что два корабля подверглись удару именно со стороны российских дронов.

"Это абсолютно недопустимое нападение и грубое нарушение международного права и морского права. Нападение серьезно затрудняет судоходство в Чёрном море", — привели СМИ комментарий премьер-министра Румена Радева.

Атака РФ на НАТО — сухогруз ABLE под флагом Палау Фото: vesselfinder

Атака РФ на НАТО — сухогруз ALFA WATAN под флагом Того Фото: vesselfinder

В материале BGNES приводится реакция президента Европейской конфедерации ассоциаций морских капитанов Димитара Димитрова, который заявил, что необходимо вести постоянный мониторинг ситуации в Чёрном море и что подобные атаки уже привели к росту стоимости страхования судов. Также указано, что исключительная экономическая зона — это морская территория, в которой могут проходить иностранные коммерческие суда и на которой правительство Болгарии может проводить проверки и разведку.

На ресурсах НАТО пока не обнаружено свежих комментариев по поводу атаки дронов РФ на корабли, проходящие в Чёрном море в зоне досягаемости средств ПВО альянса.

Атака РФ на НАТО — какие последствия ударов по кораблям

Фокус обратился к военно-политическому эксперту Дмитрию Снегиреву, чтобы выяснить, можно ли рассматривать удары российских дронов по гражданским судам вблизи стран НАТО как агрессию против Альянса и к каким последствиям может привести серия таких инцидентов.

По мнению эксперта, пока говорить о прямой атаке России на НАТО преждевременно. В то же время удары по гражданскому судоходству в Чёрном море преследуют гораздо более широкую цель, чем уничтожение отдельных кораблей.

По его словам, в течение летних месяцев произошло около 5 тысяч атак на суда, перевозившие грузы из украинских портов. На этом фоне страны ЕС фактически ограничили для Украины возможности экспорта сельскохозяйственной продукции по железной дороге, после чего, по оценке эксперта, Россия резко активизировала удары по судоходству в Черноморском бассейне.

Одним из главных последствий таких действий Снегирев называет попытку заблокировать морской экспорт Украины. Это одновременно наносит удар по международным позициям Киева, бюджетным поступлениям и работе перевозчиков. Из-за роста рисков судоходные компании вынуждены повышать стоимость страхования, что делает украинский экспорт более дорогостоящим.

По словам эксперта, таким образом Москва пытается не только ослабить украинскую экономику, но и вытеснить Украину с части международных рынков и занять её место.

"Это многовекторный характер операции. Неслучайно Российская Федерация отказалась от предложенного Украиной перемирия, предусматривающего отказ от нанесения ударов по гражданским судам в Черноморском бассейне", — подчеркнул он.

Почему НАТО не сбивает российские дроны

Отдельный вопрос — реакция стран НАТО, вблизи территории которых происходят такие атаки. Речь идет прежде всего о Румынии и Болгарии, у берегов которых фиксируются российские беспилотники, а также о Турции, суда под флагом которой уже неоднократно попадали под удар.

Снегирёв отмечает, что страны НАТО далеко не всегда сбивают российские дроны, даже когда те нарушают их воздушное пространство. Подобные случаи, в частности, фиксировались в Польше.

Причины такой сдержанности, по его словам, различны. Польские власти, в частности, пытаются избежать прямой эскалации конфликта с Российской Федерацией. Румыния занимает более жесткую позицию и заявляет о готовности сбивать российские средства поражения.

Однако в случае атак над Чёрным морем возникает ещё одна проблема — время на обнаружение цели и реагирование. Беспилотники летят над морем, поэтому от момента их обнаружения до возможного удара может оставаться слишком мало времени.

Одним из возможных вариантов ответа Снегирев называет военное сопровождение гражданских судов.

"Подобную практику сама Россия применяла для защиты кораблей так называемого теневого флота. В то же время для стран НАТО это будет означать дополнительные расходы и необходимость задействовать больше военных ресурсов", — говорит Снегирев Фокусу.

По мнению эксперта, серия подобных инцидентов позволяет России одновременно проверять возможности систем ПВО стран Альянса и пределы их политической реакции — в частности, при каких условиях союзники готовы перейти от заявлений к реальным действиям.

"Согласно международным документам, нарушение воздушного пространства является фактическим объявлением войны. Но, к сожалению, мы наблюдаем, мягко говоря, несколько сдержанную реакцию со стороны наших соседей", — подытожил Снегирев.

Удары дронов РФ по кораблям в Чёрном море

Накануне, 5 октября, стало известно о нападении российских дронов на судно ROYAD MAMMADOV под флагом Турции.

Судно находилось у берегов Румынии и перевозило кукурузу. В результате удара погибли капитан и ещё один моряк, 11 членов экипажа были эвакуированы на берег. Об инциденте сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сначала причина аварии в Чёрном море оставалась неизвестной, однако позже выяснилось, что судно атаковали два российских беспилотника.

Напоминаем, что главнокомандующий силами НАТО в Европе разработал план "быстрой победы" на случай нападения РФ на страны альянса: речь шла об интеграции дронов, искусственного интеллекта и традиционного вооружения.