РФ тестує НАТО дронами: що буде після атак на цивільні судна, — експерт

Російські дрони атакують цивільні судна вже поблизу берегів країн НАТО: за два дні під удар потрапили кораблі біля Румунії та у виключній економічній зоні Болгарії, один із них затонув. Фокус з'ясовував, навіщо Москва переносить удари до берегів країн Альянсу та як далеко НАТО готове дозволяти Росії заходити без прямої відповіді.

Близько 3:00 6 жовтня два цивільні суховантажі потрапили під удар російських дронів у Чорному морі, повідомило болгарське медіа BGNES.

Інцидент стався у виключеній економічній зоні Болгарії неподалік на схід від мису Святого Атанаса та міста Бяла. Після влучання судно ALFA WATAN отримало серйозні пошкодження та затонуло, а доля екіпажу наразі не відома. Тим часом рятувальники вчасно дістались до ABLE, на якому спалахнула пожежа, та доправили на сушу 18 моряків. Уряд Болгарії відреагував на атаку дронів РФ та закликали відреагувати ЄС та НАТО.

Уточнюється, що неподалік від місця інциденту перебувало болгарське судно "Діоскурія", завдяки якому вдалось врятувати моряків. Двоє з врятованих отримали поранення: в одного — опіки, у другого — травма голови. На місці іншого судна помітили перекинутий човен та рятувальні жилети, але моряків не бачили. На пошуки відправили два гелікоптери з авіабази Крумово і також підняли у повітря Су-25.

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Атака РФ на НАТО — точка у Чорному морі, де дрони вдарили по ALFA WATAN і ABLE та ABLE 6 жовтня Фото: Google Maps

Медіа повідомило, що Софія вимагаю скликати Консультативної ради з національної безпеки та активації союзних механізмів НАТО. Серед іншого, пропонують активізувати 4 статтю Договору Північноатлантичного альянсу. Крім того, почали говорити про необхідність координації болградської армії з силами Румунії та НАТО і були зауваження, що уряд так і не озвучив, що два кораблі опинились під ударом саме російських дронів.

"Це абсолютно неприйнятний напад і грубе порушення міжнародного права та морського права. Напад серйозно ускладнює судноплавство в Чорному морі", — навело медіа коментар прем’єр-міністра Румена Радева.

Атака РФ на НАТО — суховантаж ABLE під прапором Палау Фото: vesselfinder

Атака РФ на НАТО — суховантаж ALFA WATAN під прапором Того Фото: vesselfinder

У матеріалі BGNES є реакція президента Європейської конфедерації асоціацій морських капітанів Дімітар Дімітров, який заявив, що потрібно вести постійний моніторинг ситуації у Чорному морі й що подібні атаки вже підняли вартість страхування кораблів. Також вказано, що виключна економічна зона — це морська територія, у якій можуть проходити іноземні комерційні кораблі й в яких уряд Болгарії може проводити перевірки та розвідку.

На ресурсах НАТО поки не відшукалось свіжої реакції на атаку дронів РФ на кораблі, які проходять у Чорному морі у зоні досяжності засобів ППО альянсу.

Атака РФ на НАТО — які наслідки ударів по кораблях

Фокус звернувся до військово-політичного експерта Дмитра Снєгирьова, щоб з'ясувати, чи можна удари російських дронів по цивільних суднах поблизу країн НАТО розглядати як агресію проти Альянсу та до яких наслідків може призвести серія таких інцидентів.

На думку експерта, наразі говорити про пряму атаку Росії на НАТО передчасно. Водночас удари по цивільному судноплавству у Чорному морі мають значно ширшу мету, ніж ураження окремих кораблів.

За його словами, протягом літніх місяців відбулося близько 5 тисяч атак на судна, які перевозили вантажі з українських портів. На цьому тлі країни ЄС фактично обмежили для України можливості експорту сільськогосподарської продукції залізницею, після чого, за оцінкою експерта, Росія різко активізувала удари по судноплавству в Чорноморському басейні.

Одним із головних наслідків таких дій Снєгирьов називає спробу заблокувати морський експорт України. Це одночасно б'є по міжнародних позиціях Києва, бюджетних надходженнях та роботі перевізників. Через зростання ризиків судноплавні компанії змушені підвищувати вартість страхування, що робить український експорт дорожчим.

За словами експерта, таким чином Москва намагається не лише послабити українську економіку, а й витіснити Україну з частини міжнародних ринків та зайняти її місце.

"Це багатовекторний характер операції. Невипадково Російська Федерація відмовилася від запропонованого Україною перемир'я щодо ненанесення ударів по цивільних суднах в Чорноморському басейні", — наголосив він.

Чому НАТО не збиває російські дрони

Окреме питання — реакція держав НАТО, поблизу території яких відбуваються такі атаки. Йдеться передусім про Румунію та Болгарію, біля берегів яких фіксують російські безпілотники, а також Туреччину, судна під прапором якої вже неодноразово потрапляли під удар.

Снєгирьов звертає увагу, що країни НАТО далеко не завжди знищують російські дрони навіть тоді, коли ті порушують їхній повітряний простір. Подібні випадки, зокрема, фіксували у Польщі.

Причини такої стриманості, за його словами, різняться. Польська влада, зокрема, намагається уникнути прямої ескалації з Російською Федерацією. Румунія займає жорсткішу позицію та заявляє про готовність збивати російські засоби ураження.

Однак у випадку атак над Чорним морем виникає ще одна проблема — час на виявлення цілі та реагування. Безпілотники летять над морем, тому від моменту їхнього виявлення до можливого удару може залишатися надто мало часу.

Одним із можливих варіантів відповіді Снєгирьов називає військовий супровід цивільних суден.

"Подібну практику сама Росія застосовувала для захисту кораблів так званого тіньового флоту. Водночас для країн НАТО це означатиме додаткові витрати та необхідність залучати більше військових ресурсів", — каже Фокусу Снєгирьов.

На думку експерта, серія таких інцидентів дозволяє Росії одночасно перевіряти можливості систем ППО країн Альянсу та межі їхньої політичної реакції — зокрема те, за яких умов союзники готові перейти від заяв до реальних дій.

"За міжнародними документами порушення повітряного простору є фактичним оголошенням війни. Але, на жаль, ми бачимо трохи стриману реакцію, м'яко кажучи, з боку наших сусідів", — підсумував Снєгирьов.

Удари дронів РФ по кораблях у Чорному морі

Напередодні, 5 жовтня, стало відомо про атаку російських дронів на судно ROYAD MAMMADOV під прапором Туреччини.

Корабель перебував біля берегів Румунії та перевозив кукурудзу. Внаслідок удару загинули капітан і ще один моряк, 11 членів екіпажу евакуювали на берег. Про інцидент повідомив президент України Володимир Зеленський.

Спочатку причина аварії у Чорному морі залишалася невідомою, однак згодом з’ясувалося, що судно атакували два російські безпілотники.

Нагадуємо, головнокомандувач силами НАТО у Європі створив план "швидкої перемоги" у випадку атаки РФ на країни альянсу: ішлося про інтеграцію дронів, ШІ та традиційного озброєння.