Дрони РФ ударили по турецькому судну з зерном біля Румунії: загинув капітан (відео)

Цивільне судно з кукурудзою, що належало Туреччині, два російські дрони атакували в нейтральних водах Чорного моря. Загинув капітан, доля ще одного моряка з'ясовується, 11 членів екіпажу врятовано.

Те, що спершу виглядало як аварія, виявилося ворожою атакою. Цивільне судно, яке належало Туреччині й віз кукурудзу, росіяни уразили двома безпілотниками в нейтральних водах Чорного моря. На борту перебували громадяни Азербайджану та Індії. Загинув капітан судна. Двоє моряків загинуло, 11 моряків врятовано, а один із них дістав поранення. Про це повідомив Володимир Зеленський, а також Romania Journal.

Сигнал про надзвичайну ситуацію надійшов до Морського координаційного центру рятувальних операцій о 10:37 у понеділок, 5 жовтня. За попередніми даними, судно перебувало приблизно за 20 морських миль від берега Румунії та за 9 миль від нафтової платформи "Пескаруш". На місце вирушили рятувальні судна SAR Apollo, SAR Ares і SAR Artemis та підрозділ берегової охорони, а вертоліт Генеральної авіаційної інспекції доставив травмованих на берег.

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Першою з'явилася інформація про 13 зниклих безвісти членів екіпажу та пораненого капітана. Згодом МВС Румунії уточнило, що 11 людей врятовано, двоє загинули.

Володимир Зеленський зазначив, що загинув капітан, а доля другого моряка зʼясовується. Президент нагадав, що Україна неодноразово пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі – відповідні ініціативи висували й треті країни. Проте Росія, за цією оцінкою, послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства.

Прозвучав і заклик посилити тиск заради відновлення глобальної продовольчої безпеки: допомагати в цьому має кожен, хто справді в ній зацікавлений. Судно ROYAD MAMMADOV вийшло з українського порту Ізмаїл і прямувало до Італії.

Раніше повідомлялося, що Україна не бачить позитивних сигналів щодо укладення найближчими місяцями перемир'я, яке стосувалося б експорту зерна через Чорне море.

Крім того, ми писали, що російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії в одному з портів Одещини: загинув моряк, ще троє членів екіпажу дістали поранення.