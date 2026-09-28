Критична ситуація з експортом зерна: чи можливе перемир'я в Чорному морі, — Bloomberg

Україна не бачить позитивних ознак того, що найближчими місяцями буде укладено перемир’я щодо експорту зерна через Чорне море.

Про це заявив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький в інтерв’ю виданню Bloomberg у Брюсселі.

За його словами, Росія досі відхиляла всі пропозиції партнерів України щодо цього питання.

“На жаль, важко уявити якісь можливі рішення з цього питання найближчими місяцями. Нам потрібно реально готуватися до того, що ситуація залишиться такою ж критичною, як зараз”, — сказав Висоцький.

Він зазначив, що країни, які сприяють переговорам, повідомили Україні про відмову Росії від запропонованих варіантів. За словами міністра, було проведено всі можливі раунди переговорів, але результату поки немає.

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Україна збільшила експорт через альтернативні маршрути, які зараз забезпечують 45% необхідних перевезень. Водночас український аналіз показує, що цими шляхами можна експортувати максимум 50% аграрної продукції.

Через це, за оцінкою Висоцького, цього маркетингового року з України може не бути вивезено близько 30 млн тонн аграрної продукції. Ситуація залишається критичною для українського аграрного сектору.

Нагадаємо, на початку серпня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про плани створити механізм мораторію для захисту морських торговельних перевезень. За його словами, Анкара вже очікувала на відповідь Москви.

Раніше Фокус повідомляв, що в ніч на 29 травня російські війська атакували безпілотниками цивільний суховантаж ANT, який прямував з порту Одеської області до Туреччини.