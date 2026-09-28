Критическая ситуация с экспортом зерна: возможно ли перемирие в Черном море, — Bloomberg

Украина не видит никаких признаков того, что в ближайшие месяцы будет заключено перемирие по вопросу экспорта зерна через Чёрное море.

Об этом заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий в интервью изданию Bloomberg в Брюсселе.

По его словам, Россия до сих пор отклоняла все предложения партнеров Украины по этому вопросу.

"К сожалению, трудно представить себе какие-либо возможные решения по этому вопросу в ближайшие месяцы. Нам нужно реально готовиться к тому, что ситуация останется такой же критической, как сейчас", — сказал Высоцкий.

Он отметил, что страны, содействующие переговорам, сообщили Украине об отказе России от предложенных вариантов. По словам министра, были проведены все возможные раунды переговоров, но результата пока нет.

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Украина увеличила экспорт по альтернативным маршрутам, которые в настоящее время обеспечивают 45 % необходимых перевозок. В то же время украинский анализ показывает, что по этим маршрутам можно экспортировать максимум 50 % сельскохозяйственной продукции.

Поэтому, по оценке Высоцкого, в этом маркетинговом году из Украины может не быть вывезено около 30 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Ситуация остается критической для украинского аграрного сектора.

Напомним, в начале августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о планах создать механизм моратория для защиты морских торговых перевозок. По его словам, Анкара уже ожидала ответа от Москвы.

Ранее "Фокус" сообщал, что в ночь на 29 мая российские войска атаковали с помощью беспилотников гражданское сухогрузное судно ANT, которое следовало из порта Одесской области в Турцию.