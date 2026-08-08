Турция хочет защитить морские перевозки в Черном море: предложение отправили в Россию

Глава МИД Турции Хакан Фидан объявил о намерении Турции создать механизм моратория для защиты торговых морских перевозок. Отметив, что Украина выступила с соответствующим запросом, Фидан сообщил, что направил предложение российской стороне и ожидает ответа из Москвы.

Глава МИД подчеркнул, что в Черном море чрезвычайно опасно стирание границ между военными и гражданскими коммерческими целями. Фидан заявил, что Украина ранее уже обращалась с подобной просьбой, и что это предложение было также доведено до сведения российской стороны, и ожидается ответ Москвы, пишет Istiklal.

"Это очень опасная ситуация. Нам, международному сообществу, необходимо вмешаться и остановить эту войну…необходимо избегать дальнейшей эскалации", - отметил он в интервью, которое касалось военного альянса по принципу НАТО, в который вошли Турция, Пакистан и Саудовская Аравия. Название еще выбирают, Фидан заявил, что нынешнее название альянса — либо "Альянс Мекки", либо "Оборонный альянс Мекки", добавив, что окончательное название будет определено со временем.

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Говоря о последствиях российско-украинской войны для Черного моря, Фидан отметил, что война все больше распространяется на гражданский морской транспорт.

Он заявил, что первоначально целью атак были военные объекты, порты и военные корабли, но в последнее время от нападений стали страдать и коммерческие суда.

Фидан заявил, что некоторые суда под турецким флагом или принадлежащие туркам также пострадали, и добавил, что Анкара внимательно следит за ситуацией.

Глава МИД Турции отметил, что на пятом году полномасштабной войны на истощение на передовой переросла в более масштабный конфликт, включающий также гражданские цели.

Фидан заявил, что стороны не желают идти на компромисс в мирных переговорах, поскольку считают, что по-прежнему обладают силой, которую они могут использовать друг против друга, добавив, что это затрудняет посредничество.

Фидан заявил, что последствия могут быть гораздо более серьезными, если война перерастет в более масштабный конфликт: "Это опасная ситуация. Мы, как международное сообщество, должны вмешаться и остановить эту войну любой ценой, потому что здесь происходит все то, что считалось невозможным".

Обсуждая "Альянс Мекки", возник вопрос, не повлияет ли новое соглашение на роль Турции, как посредника в переговорах между Россией и Украиной. Фидан иронично отметил, что у России "аллергия на НАТО".

"Россия также находится в состоянии войны с Украиной. Турция — страна-член НАТО. Многие страны НАТО поддерживают Украину, но в посредничестве нет ничего плохого. Это отчасти связано с позицией вашей страны и тем, как вы ведете свои дела. Здесь все полностью доверяют нашему политическому руководству, то есть нашему президенту. Честно говоря, я не вижу здесь никаких проблем. Когда сторонам нужен посредник, и они считают, что Турция является подходящим посредником, нет причин, по которым Турция не смогла бы сделать это", - сказал.

Комментируя войну в Украине Фидан также отметил: "Там, где никто не желает идти на компромисс, война будет продолжать усиливаться, пока не создаст свою собственную зону компромисса".

Напомним, Украина приобрела у Турции 12 пусковых установок M270, ракеты ATACMS, артиллерийские снаряды и боеприпасы.

Также мы рассказывали, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали в Мекке трехстороннее соглашение о взаимной обороне. Согласно его условиям, вооруженное нападение на одну из стран-участниц будет рассматриваться как нападение на все три страны.