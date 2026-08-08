Туреччина прагне захистити морські перевезення в Чорному морі: пропозицію надіслали до Росії

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан оголосив про намір Туреччини створити механізм мораторію для захисту морських торговельних перевезень. Зазначивши, що Україна виступила з відповідним запитом, Фідан повідомив, що направив пропозицію російській стороні й очікує відповіді з Москви.

Глава МЗС наголосив, що в Чорному морі надзвичайно небезпечним є стирання меж між військовими та цивільними комерційними цілями. Фідан заявив, що Україна раніше вже зверталася з подібним проханням, і що ця пропозиція також була доведена до відома російської сторони, і очікується відповідь Москви, пише Istiklal.

"Це дуже небезпечна ситуація. Нам, міжнародній спільноті, необхідно втрутитися й зупинити цю війну…необхідно уникати подальшої ескалації", — зазначив він в інтерв’ю, яке стосувалося військового альянсу за зразком НАТО, до якого увійшли Туреччина, Пакистан і Саудівська Аравія. Назву ще обирають, Фідан заявив, що нинішня назва альянсу — або "Альянс Мекки", або "Оборонний альянс Мекки", додавши, що остаточна назва буде визначена з часом.

Відео дня

Говорячи про наслідки російсько-української війни для Чорного моря, Фідан зазначив, що війна дедалі більше поширюється на цивільний морський транспорт.

Він заявив, що спочатку цілями атак були військові об’єкти, порти та військові кораблі, але останнім часом від нападів почали страждати й комерційні судна.

Фідан заявив, що деякі судна під турецьким прапором або ті, що належать туркам, також зазнали збитків, і додав, що Анкара уважно стежить за ситуацією.

Глава МЗС Туреччини зазначив, що на п’ятому році повномасштабної війни на виснаження на передовій переросла у більш масштабний конфлікт, який охоплює також цивільні об’єкти.

Фідан заявив, що сторони не бажають йти на компроміс у мирних переговорах, оскільки вважають, що, як і раніше, мають силу, яку можуть застосувати одна проти одної, додавши, що це ускладнює посередництво.

Фідан заявив, що наслідки можуть бути набагато серйознішими, якщо війна переросте у більш масштабний конфлікт: "Це небезпечна ситуація. Ми, як міжнародна спільнота, маємо втрутитися й зупинити цю війну за будь-яку ціну, бо тут відбувається все те, що вважалося неможливим".

Під час обговорення "Альянсу Мекки" постало питання, чи не вплине нова угода на роль Туреччини як посередника у переговорах між Росією та Україною. Фідан іронічно зауважив, що у Росії "алергія на НАТО".

"Росія також перебуває у стані війни з Україною. Туреччина — країна-член НАТО. Багато країн НАТО підтримують Україну, але в посередництві немає нічого поганого. Це частково пов’язано з позицією вашої країни та тим, як ви ведете свої справи. Тут усі повністю довіряють нашому політичному керівництву, тобто нашому президенту. Чесно кажучи, я не бачу тут жодних проблем. Коли сторонам потрібен посередник, і вони вважають, що Туреччина є підходящим посередником, немає причин, через які Туреччина не змогла б цього зробити", — сказав він.

Коментуючи війну в Україні, Фідан також зазначив: "Там, де ніхто не бажає йти на компроміс, війна продовжуватиме посилюватися, доки не створить свою власну зону компромісу".

Нагадаємо, що Україна придбала у Туреччини 12 пускових установок M270, ракети ATACMS, артилерійські снаряди та боєприпаси.

Також ми повідомляли, що Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан підписали в Мекці тристоронню угоду про взаємну оборону. Згідно з її умовами, збройний напад на одну з країн-учасниць розглядатиметься як напад на всі три країни.