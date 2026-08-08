На фоне кризиса с Ираном: Турция, Пакистан и Саудовская Аравия сформировали новый альянс

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали в Мекке трехстороннее соглашение о взаимной обороне. Согласно его условиям, вооруженное нападение на одну из стран-участниц будет рассматриваться как нападение на все три страны.

Логика документа перекликается со 5-й статьей НАТО о коллективной обороне, хотя конкретный механизм её реализации стороны пока не обнародовали. Об этом сообщает Reuters.

В Турции подчеркнули, что соглашение носит исключительно оборонный характер, не направлено против какого-либо третьего государства и не отменяет уже действующих международных обязательств. Саудовская сторона, в свою очередь, заверила, что пакт не является ни созданием нового военного или религиозного блока, ни шагом к наращиванию ядерного потенциала или гонке вооружений.

Новый альянс призван усилить координацию действий трех государств в сфере безопасности и расширить их совместное влияние на региональную архитектуру безопасности.

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Под документом поставили подписи наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Стороны после почти года переговоров заключили соглашение на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"Турция имеет вторую по численности армию в НАТО, Пакистан остается единственным мусульманским государством, обладающим ядерным оружием, а Саудовская Аравия — один из крупнейших экспортеров нефти в мире", — говорится в статье.

В то же время военное сотрудничество между тремя странами существовало и ранее, поскольку Саудовская Аравия — один из крупнейших покупателей турецких беспилотников, тогда как Турция и Пакистан совместно реализуют оборонные проекты, в частности в области военного судостроения. Страны также проводят совместную подготовку военнослужащих, а все три страны продвигают идею создания многонациональной морской коалиции для защиты судоходства и ключевых энергетических маршрутов.

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