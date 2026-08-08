На тлі кризи з Іраном: Туреччина, Пакистан і Саудівська Аравія сформували новий альянс, деталі
Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан підписали в Мецці тристоронню угоду про взаємну оборону. Відповідно за її умовами, збройний напад на одну з країн-учасниць розглядатиметься як напад на всіх трьох.
Логіка документа перегукується з 5-ю статтею НАТО про колективну оборону, хоча конкретний механізм її реалізації сторони поки не оприлюднили. Про це повідомляє Reuters.
У Туреччині наголосили, що угода має суто оборонний характер, не спрямована проти жодної третьої держави й не скасовує вже чинних міжнародних зобов'язань. Саудівська сторона своєю чергою запевнила, що пакт не є ані створенням нового військового чи релігійного блоку, ані кроком до нарощування ядерного потенціалу чи гонки озброєнь.
Новий альянс покликаний посилити координацію трьох держав у сфері безпеки та розширити їхній спільний вплив на регіональну архітектуру безпеки.
Під документом поставили підписи спадковий принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. Сторони після майже року перемовин уклали угоду на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході.
"Туреччина утримує другу за чисельністю армію в НАТО, Пакистан залишається єдиною мусульманською державою з ядерною зброєю, а Саудівська Аравія — один з найбільших експортерів нафти у світі", — вказано в статі.
Водночас військова співпраця між трьома країнами існувала й раніше, оскільки Саудівська Аравія — один з найбільших покупців турецьких безпілотників, тоді як Туреччина й Пакистан спільно реалізують оборонні проєкти, зокрема у військовому суднобудуванні. Країни також проводять спільну підготовку військовослужбовців, а всі три країни просувають ідею створення багатонаціональної морської коаліції для захисту судноплавства й ключових енергетичних маршрутів.
Раніше Фокус повідомляв про те, чому Іран передумав атакувати Україну. Експерт з міжнародних відносин Ігор Семиволос вказує, що розмови про удар іранською балістичною зброєю по Україні виявилися сильно перебільшеними.
Згодом стало відомо, що Трамп повертається до дипломатії у війні з Іраном. За словами Трампа, Іран та інші держави Близького Сходу звернулися з проханням дати додатковий час для укладення угоди, яка мала б забезпечити "негайне, повне й остаточне" відкриття Ормузької протоки та "усунення ядерної загрози з боку Ірану".