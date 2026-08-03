Перемога вислизає: Трамп повертається до дипломатії у війні з Іраном — WSJ (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що в понеділок відновляться перемовини між Вашингтоном і Тегераном. Він переконаний, що це сталося після його відмови від "масштабного удару" по Ірану.

Трамп додав, що в Тегерані розуміли масштаби ймовірної атаки, тому Іран начебто погодився поновити переговори. Про це повідомляє CNN.

"Вони знали про масштаби атаки, бо бачили, як вона готувалася. Тепер ми ведемо з ними переговори. Вони розпочнуться завтра після обіду, і подивимося, що з цього вийде", — заявив Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

За словами Трампа, Іран та інші держави Близького Сходу звернулися з проханням дати додатковий час для укладення угоди, яка мала б забезпечити "негайне, повне й остаточне" відкриття Ормузької протоки та "усунення ядерної загрози з боку Ірану".

Відео дня

"Зважаючи на це прохання, я погодився — заради майбутнього блага всього світу, а також виживання успішного й процвітаючого Ірану — скасувати атаку за умови швидкого укладення угоди", — заявив президент США, додавши, що Ізраїль "підтримує мене в цьому рішенні".

Реакція Ірана та оцінка ЗМІ: мир чи ескалація

Водночас очільник іранського МЗС Аббас Арагчі здійснив телефонні розмови з вищими чинами Пакистану, Саудівської Аравії та Іраку. За повідомленнями пресслужби глави МЗС Ірану, сторони обговорювали питання миру та припинення конфлікту.

Тим часом видання Wall Street Journal вважає, що після днів погроз розпочати новий наступ на Іран президент Трамп знову намагається досягти дипломатичним шляхом того, чого не вдалося домогтися війною. Наразі головне питання полягає в тому, чи зможуть партнери США в Перській затоці досягти прогресу найближчими днями, аби тимчасово відновити судноплавство через Ормузьку протоку та закласти підґрунтя для майбутніх ядерних перемовин.

Експертка з питань Ірану Сюзанна Мелоні з Інституту Брукінгса відзначає, що досягнення угоди, яка збереже свободу судноплавства в Ормузькій протоці, не буде "нешвидким і нелегким завданням". На її думку, також залишається неочевидним, чи вистачить у адміністрації Трампа сил і ресурсів для втілення цієї ідеї.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Іран погрожує США та їхнім союзникам у Затоці ударами по нафті та газу. На вихідних Тегеран жорстко попередив США проти будь-яких "необдуманих кроків", погрожуючи серйозними ударами у відповідь.

Згодом стало відомо, що Трампу радять позбутися "рієлтора та зятя" на переговорах з Іраном. Сенатор-демократ Марк Келлі вважає, що наближені до нього люди не справляються зі своїм завданням.