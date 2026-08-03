Мир на межі зриву: Трампу радять позбутися "рієлтора та зятя" на переговорах з Іраном (відео)

Сенатор-демократ Марк Келлі розкритикував президента Дональда Трампа через його друга Стів Віткоффа та зятя Джареда Кушнера. Він вважає, що наближені до нього люди не справляються зі своїм завданням.

Келлі закликав президента залучити досвідченіших дипломатичних представників і відмовитися від послуг цих людей, адже вони не справляються зі своїм завданням. Про це він заявив у ефірі програми Face the Nation на телеканалі CBS.

Сенатор вказує, що обидва чоловіки місяцями очолюють перемовини між США та Іраном, поки адміністрація Трампа намагається вийти з війни, яку обіцяла завершити за кілька тижнів.

"Я порадив би йому не робити те саме, що він робив досі — не доручати перемовини своєму приятелю з нерухомості та своєму зятю", — сказав Келлі.

Натомість, за його словами, Трампу варто "залучити людей, які розуміються на цій справі, вміють говорити з іранцями, здатні сформувати коаліцію та знову об'єднати союзників". Видання The Independent вказує, що сенатор критикує главу США через почату війну проти Ірану задля знищення його ядерної програми.

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Келлі та інші законодавці ставлять під сумнів саму необхідність війни, адже удари по іранських об'єктах минулого літа нібито вже "знищили" три ядерні об'єкти країни. Водночаса питання ядерної програми відійшло на другий план, адміністрація намагається повернутися до статус-кво.

"Президент витратив тижні на укладення угоди, оголошеної в червні, яка відновила рух суден через Ормузьку протоку, але мало що змінила в короткостроковій перспективі. Згодом і ця угода, і перемир'я між США та Іраном фактично розвалилися. […] Останніми днями сам Трамп натякнув, що втратив інтерес до перемовин, заявивши, що Іран часто порушує свої обіцянки, а це означає, що як діяти на тлі для подальшого перебігу війни, ситуації в Ормузькій протоці та світових ринків нафти, які й так перебувають у турбулентності, поки залишається незрозумілим", — пишуть журналісти.

Раніше Фокус повідомляв, як війна в Ірані відродила призабутий феномен "морських битв". Оглядач Саймон Тісдалл переконаний, що сучасна політика Вашингтона щодо Ормузької протоки дедалі більше зводиться до захисту власних економічних інтересів, а не міжнародного порядку.

Згодом стало відомо, що Іран погрожує США та їхнім союзникам у Затоці ударами по нафті й газу. У Тегерані пообіцяли відповісти на погрози Дональда Трампа завдати нових ударів по іранських об'єктах.