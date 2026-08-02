"Усе згоратиме дотла": Іран погрожує США та їхнім союзникам у Затоці ударами по нафті й газу

Іран цими вихідними жорстко попередив США проти будь-яких "необдуманих кроків". У Тегерані пообіцяли відповісти на погрози Дональда Трампа завдати нових ударів по іранських об'єктах.

Заяви прозвучали від глави іранського МЗС Аббаса Арагчі під час серії окремих телефонних розмов у суботу з високопосадовцями Туреччини, Пакистану та Саудівської Аравії. Про це повідомляє Reuters.

У розмові з начальником генштабу збройних сил Пакистану фельдмаршалом Асімом Муніром та главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом Арагчі наголосив, що Тегеран дасть жорстку відсіч на будь-яку агресію. Сторони також обговорили можливі наслідки "дестабілізуючих кроків" з боку Вашингтона та ризики подальшого загострення регіональної безпекової ситуації.

Згодом головний дипломат Ірану провів розмову з главою МЗС Саудівської Аравії принцом Фейсалом бін Фарханом. Він попередив, що будь-які удари з боку США чи Ізраїлю, або інших держав регіону отримають "пропорційну відповідь".

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Показово, як пише ЗМІ, що перемовини відбулися буквально за кілька годин після того, як кувейтська армія повідомила про перехоплення ворожих безпілотників, запущених з боку Ірану по кількох стратегічних об'єктах країни.

Що має на увазі Іран і що готують в США

ЗМІ пише, що особливо жорстку позицію оприлюднило агентство Nournews, пов'язане з Вищою радою національної безпеки Ірану. За його даними, у разі американських атак на іранську енергетичну інфраструктуру Тегеран завдасть ударів у відповідь по нафтових родовищах Саудівської Аравії та ОАЕ, а також по газових родовищах Катару та Ізраїлю. Формулювання видання не залишало простору для двозначного тлумачення: "Усе згорить дотла".

А тим часом у п'ятницю під час засідання уряду США сам Трамп заявив, що американська переговорна команда (до складу якої входять його зять Джаред Кушнер, спецпредставник Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо) досі має шанс домовитися з іранською стороною. Тим часом президент США визнав, що його довіра до Тегерана дедалі слабшає, кажучи, що вони (Іран) "надто часто порушують своє слово".

Трамп готовий до угоди, але Іран не тримає свого слова, вважає президент США Фото: Білий дім

Водночас Трамп фактично повторив звинувачення, які раніше сам Іран неодноразово адресував Вашингтону. При цьому 47-й глава США не приховував своїх намірів, прямо заявивши про готовність "завдати їм удару".

На тлі цієї словесної ескалації ситуація загострюється й безпосередньо на морі, пишуть журналісти. Останні два інцидент сталися поблизу берегів Оману — один танкер зазнав влучання невідомим снарядом, де пошкоджено машинне відділення судна, а другому епізоді — капітан танкера доповів про потужний водяний сплеск і вибух неподалік корабля, хоча цього разу обійшлося без пошкоджень.

Раніше Фокус повідомляв про те, чому Тегеран не завдав "удару відплати" по Україні. Політичний консультант Артем Біденко вважаєа, що просто Іран веде свою війну обдумано, і йому не потрібен зайвий фронт, де проти нього буде вся Європа.

Згодом стало відомо, що люди у "формі ЗСУ" погрожують Ірану. У мережі поширюється 30-секундне фейкове відео, у якому троє невідомих людей, що видають себе за українських військових, погрожують Ірану.