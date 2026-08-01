Люди у "формі ЗСУ" погрожують Ірану: мережею шириться відео з невідомими у балаклавах

У мережі поширюється 30-секундне фейкове відео, у якому троє невідомих людей, що видають себе за українських військових, погрожують Ірану.

На відео можна побачити трьох людей із повністю закритими лицями, що тримають аркуш А4, на якому роздрукований прапор Ірану. Для озвучки відео автори використали штучний інтелект, зазначає InformNapalm.

Фейкове звернення до влади Ірану

Спільнота InformNapalm перевірила аудіодоріжку за допомогою TruthScan AI Voice Detector, який аналізує акустичні характеристики та артефакти синтетичного мовлення. Система показала 99% імовірності використання голосу, створеного за допомогою ШІ-інструментів.

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Субтитри вказують на те, що цільовою аудиторією фейку є Іран та ширший інформаційний простір Близького Сходу. Одним із головних розповсюджувачів відео став акаунт OSINT613 або або Open Source Intel. Це великий англомовний агрегатор новин про Близький Схід, який має понад 1,6 млн підписників у соцмережі X.

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"Маска, камуфляж і прапорець на рукаві не є доказом належності до ЗСУ. А акаунт із мільйонами підписників не стає надійним джерелом лише через розмір своєї аудиторії", — наголосили у InformNapalm.

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Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий офіційно підтвердив на своїй сторінці в X, що відео з погрозами Ірану постановочне. За його словами, фейк був створений для загострення напруженості між Києвом та Тегераном.

"Це фейк. Інсценоване "звернення" невідомих людей із закритими обличчями, спрямоване на загострення напруги", — наголосив Тихий.

Нагадаємо, МЗС Ірану заявило про "рішуче засудження" удару України по судну в Каспійському морі, пообіцявши Києву "відповідальність за наслідки".

Фокус також повідомляв, що секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко висловився щодо можливості ракетного удару Ірану по Україні.