Люди в "форме ВСУ" угрожают Ирану: в сети разносится видео с неизвестными в балаклавах

В сети распространяется 30-секундное фейковое видео, в котором трое неизвестных, выдающих себя за украинских военных, угрожают Ирану.

На видео можно увидеть трех человек с полностью закрытыми лицами, держащими лист А4, на котором распечатан флаг Ирана. Для озвучки видео авторы использовали искусственный интеллект, отмечает InformNapalm.

Фейковое обращение к власти Ирана

Сообщество InformNapalm проверило аудиодорожку с помощью TruthScan AI Voice Detector, анализирующего акустические характеристики и артефакты синтетической речи. Система показала 99% вероятности использования голоса, созданного с помощью ИИ-инструментов.

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Субтитры указывают на то, что целевой аудиторией фейка является Иран и более широкое информационное пространство Ближнего Востока. Одним из главных распространителей видео стал аккаунт OSINT613 или Open Source Intel. Это крупный англоязычный агрегатор новостей о Ближнем Востоке, имеющий более 1,6 млн подписчиков в соцсети X.

Відео дня

"Маска, камуфляж и флажок на рукаве не являются доказательством принадлежности к ВСУ. А аккаунт с миллионами подписчиков не становится надежным источником только из-за размера своей аудитории", — отметили в InformNapalm.

Фейковые угрозы Ирану: официальная реакция Украины

Опровержение от МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий официально подтвердил на своей странице в X, что видео с угрозами Ирану постановочно. По его словам, фейк был создан для обострения напряженности между Киевом и Тегераном.

"Это фейк. Инсценированное "обращение" неизвестных людей с закрытыми лицами, направленное на обострение напряжения", — подчеркнул Тихий.

Напомним, МИД Ирана заявил о "решительном осуждении" удара Украины по судну в Каспийском море, пообещав Киеву "ответственность за последствия".

Фокус также сообщал, что секретарь парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко высказался по поводу возможности ракетного удара Ирана по Украине.