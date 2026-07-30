В Раде отреагировали на угрозы Ирана нанести баллистический удар: "У нас есть чем ответить"

Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что в случае ракетного удара Ирана по Украине у государства есть средства, которые позволят нанести ответный удар на соответствующую дальность.

Об этом Костенко сообщил ведущей "24 Канала" Дарье Труновой, комментируя информацию, которая распространялась в соцсетях о якобы готовящемся Ираном баллистическом ударе по Украине.

По его словам, пока не стоит раздувать эскалацию этой ситуации, однако украинские силы противовоздушной обороны должны оставаться в состоянии готовности.

"Я надеюсь, что до этого не дойдёт. Но если они всё-таки дойдут до этого, то у нас есть средства, которые по дальности полета позволят нам дать ответ", — сказал Костенко.

Фрагмент 35:21 Угрозы со стороны Ирана: будет ли нанесен баллистический удар по Украине?

Он также подчеркнул, что угрозы недопустимы. По словам журналистки, Иран нельзя считать нейтральной стороной, ведь с первых дней полномасштабной войны он помогал России беспилотниками, а впоследствии предоставил лицензии на производство этого оружия.

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В заключение Костенко выразил надежду, что открытие еще одного фронта не состоится.

Удар по Каспию — что известно

Ранее Фокус сообщал, что в ночь на 25 июля украинские Силы обороны нанесли удар по целям в Каспийском море. Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах операции, а в СБУ уточнили, что были поражены грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey. По данным спецслужбы, удар был нанесен на расстоянии около 1200 км от Украины. Оба судна находились под санкциями из-за перевозки военных грузов между Россией и Ираном.

Впоследствии иранские власти отреагировали на атаку. В Тегеране назвали её "актом агрессии", заявили, что удар якобы пришёлся по гражданскому торговому судну, и пригрозили привлечь Украину к ответственности за "преступный и провокационный акт".

Это не первая операция СБУ в Каспийском море. В марте 2026 года украинские спецслужбы сообщили о нанесении удара по ракетному катеру "Каракурт" в порту Каспийска в Дагестане, а в августе 2025 года — о поражении баржи "Порт Оля 4", которая перевозила компоненты для дронов "Шахед".

Также напомним, что в мае 2026 года дроны СБУ атаковали носитель крылатых ракет "Калибр" в Каспийском море.