В Раді відреагували на погрози Ірану завдати балістичного удару: "Маємо чим відповісти"

Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко заявив, що у разі ракетного удару Ірану по Україні держава має засоби, які дозволять завдати відповіді на відповідну дальність.

Про це Костенко повідомив ведучій “24 Каналу” Дарині Труновій, коментуючи інформацію, яка поширювалася в соцмережах про нібито підготовку Іраном балістичного удару по Україні.

За його словами, наразі не варто розкручувати ескалацію цієї історії, однак українські сили протиповітряної оборони мають залишатися в готовності.

“Я сподіваюся, що до цього не дійде. Але якщо вони все-таки прийдуть до цього, то ми маємо засоби, які по дальності польоту дозволять нам дати відповідь”, — сказав Костенко.

Фрагмент 35:21 Погрози з Ірану: чи буде балістичний удар по Україні?

Він також наголосив, що погрози є неприпустимими. За словами журналістки, Іран не можна вважати нейтральною стороною, адже з перших днів повномасштабної війни він допомагав Росії безпілотниками, а згодом надав ліцензії на виробництво цієї зброї.

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Наприкінці Костенко висловив сподівання, що відкриття ще одного фронту не відбудеться.

Удар по Каспію — що відомо

Раніше Фокус повідомляв, що в ніч на 25 липня українські Сили оборони завдали удару по цілях у Каспійському морі. Президент Володимир Зеленський розповів про результати операції, а в СБУ уточнили, що були уражені вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey. За даними спецслужби, удару завдали на відстані близько 1200 км від України. Обидва судна перебували під санкціями через перевезення військових вантажів між Росією та Іраном.

Згодом іранська влада відреагувала на атаку. У Тегерані назвали її "актом агресії", заявили, що удар нібито припав по цивільному торговельному судну, та пригрозили притягнути Україну до відповідальності за "злочинний і провокаційний акт".

Це не перша операція СБУ в Каспійському морі. У березні 2026 року українські спецслужби повідомили про удар по ракетному катеру "Каракурт" у порту Каспійська в Дагестані, а в серпні 2025 року — про ураження баржі "Порт Оля 4", яка перевозила компоненти для дронів "Шахед".

Також нагадаємо, що в травні 2026 року дрони СБУ атакували носій крилатих ракет "Калібр" у Каспійському морі.