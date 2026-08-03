Победа ускользает: Трамп возвращается к дипломатии в войне с Ираном — WSJ (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник возобновятся переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Он убежден, что это произошло после его отказа от "масштабного удара" по Ирану.

Трамп добавил, что в Тегеране понимали масштабы вероятной атаки, поэтому Иран вроде бы согласился возобновить переговоры. Об этом сообщает CNN.

"Они знали о масштабах атаки, потому что видели, как она готовилась. Теперь мы ведем с ними переговоры. Они начнутся завтра после обеда, и посмотрим, что из этого получится", — заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

По словам Трампа, Иран и другие государства Ближнего Востока обратились с просьбой дать дополнительное время для заключения соглашения, которое должно обеспечить "немедленное, полное и окончательное" открытие Ормузского пролива и "устранение ядерной угрозы со стороны Ирана".

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"Учитывая эту просьбу, я согласился — ради будущего блага всего мира, а также выживание успешного и преуспевающего Ирана — отменить атаку при условии быстрого заключения соглашения", — заявил президент США, добавив, что Израиль "поддерживает меня в этом решении".

Реакция Ирана и оценка СМИ: мир или эскалация

В то же время глава иранского МИД Аббас Арагчи совершил телефонные разговоры с высшими чинами Пакистана, Саудовской Аравии и Ирака. По сообщениям пресс-службы главы МИД Ирана, стороны обсуждали вопросы мира и прекращения конфликта.

Между тем, издание Wall Street Journal считает, что после дней угроз начать новое наступление на Иран президент Трамп снова пытается достичь дипломатическим путем того, чего не удалось добиться войной. Сейчас главный вопрос состоит в том, смогут ли партнеры США в Персидском заливе достичь прогресса в ближайшие дни, чтобы временно возобновить судоходство через Ормузский пролив и заложить почву для будущих ядерных переговоров.

Эксперт по вопросам Ирана Сюзанна Мэлони из Института Брукингса отмечает, что достижение соглашения, которое сохранит свободу судоходства в Ормузском проливе, не будет "небыстрой и нелегкой задачей". По ее мнению, также остается неочевидным, хватит ли у администрации Трампа сил и ресурсов для воплощения этой идеи.

Ранее Фокус сообщал о том, как Иран угрожает США и их союзникам в Заливе ударами по нефти и газу. На выходных Тегеран жестко предупредил США против любых "необдуманных шагов", угрожая ответными серьезными ударами.

Впоследствии стало известно, что Трампу советуют избавиться от "риелтора и зятя" на переговорах с Ираном. Сенатор-демократ Марк Келли считает, что приближенные к нему люди не справляются со своей задачей.