70 ракет ATACMS и десятки тысяч кассетных боеприпасов: что еще Украина купила у Турции

Известно, что Украина также приобрела у Турции 12 пусковых установок M270 и артиллерийские снаряды, которые в Анкаре уже считают устаревшими и намерены модернизировать своё вооружение.

Передачу приобретенного планируется начать сразу после истечения установленного законом 15-дневного срока рассмотрения уведомлений Конгрессом. Государственный департамент передал соответствующие документы законодателям 3 августа 2026 года. Об этом говорится в сообщениях Государственного департамента США, опубликованных в официальном протоколе работы Конгресса США за 6 августа 2026 года.

Планируется начать прямые поставки сразу после завершения формальных процедур согласования перепродажи с Конгрессом.

Государственный департамент уже сообщил Конгрессу, что готов одобрить эту сделку, поскольку она соответствует целям США в сфере помощи в области безопасности.

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Первоначальная стоимость этого вооружения составляла 255,9 млн долларов; сколько Украина заплатила Турции — в документе не указано.

В целом Конгрессу сообщили о передаче Украине:

12 пусковых установок M270 MLRS (это гусеничная версия HIMARS);

70 баллистических ракет M39 ATACMS;

2524 неуправляемых 227-мм реактивных снаряда M26 с кассетными боевыми частями DPICM (запускаются с HIMARS или M270);

47 000 кассетных артиллерийских снарядов M509A1 калибра 203 мм для самоходных орудий 2С7 "Пион" и М110.

Поставлять оружие, приобретенное в Турции, будут через турецкие, болгарские и американские оборонные и логистические компании-спецэкспортеры.

В документах объясняются причины, по которым в Стамбуле сдают всё это оружие и боеприпасы. В Анкаре стремятся избавиться от устаревшего оборонного оборудования, чтобы сосредоточить свои финансовые ресурсы на модернизации и обслуживании существующих систем.

А Украина стремится приобрести эти системы для усиления своих наступательных и оборонительных возможностей в области огневой поддержки в условиях противостояния российскому вторжению. Украина уже располагает боеприпасами того же или, по сути, аналогичного типа.

Напомним, ранее в компании Fire Point сообщили, когда следует ожидать появления украинской антибаллистики.

Между тем Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали в Мекке трехстороннее соглашение о взаимной обороне. Согласно его условиям, вооруженное нападение на одну из стран-участниц будет рассматриваться как нападение на все три страны.