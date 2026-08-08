Когда в Украине появится своя антибаллистика: Штилерман из Fire Point назвал реальные сроки

Полноценный запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года. А не "до конца месяца", отметили в компании, назвав такие сообщения "фейком".

Запуск антибаллистической программы Freyja состоится не раньше середины следующего года. В компании Fire Point опровергли слухи о якобы готовности "закрыть небо от баллистики до конца месяца" и заявили, что такие манипуляции дискредитируют работу над проектом. Заявление опубликовал совладелец и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман.

Как пояснил Штилерман, на данный момент в рамках проекта Freyja завершен лишь первый кластер интеграционных работ

"Компания Fire Point никогда не делала заявлений о том, что "небо над Украиной будет закрыто до конца месяца". Новость, которую распространяют некоторые украинские СМИ, — полный фейк. Ожидаем, что редакции немедленно опровергнут недостоверную информацию", — отметил Штилерман.

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Он сообщил, что реальное положение дел таково: в компании планируют полноценный запуск антибаллистического перехватчика к середине 2027 года.

"На данный момент завершен первый блок работ по интеграции в рамках проекта Freyja. Впереди — масштабный и технологически сложный этап — объединение всех компонентов в единый комплекс. После этого система должна пройти полный цикл испытаний и подтвердить способность перехватывать баллистические цели", — подчеркнул Штилерман.

А генеральный директор Fire Point Ирина Терех заявила, что распространение таких фейков направлено на дискредитацию Freyja.

Генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех сделала заявление

Она отметила, что фейковые новости о сроках запуска Freyja порождают ложные ожидания в обществе, которое ежедневно живет под угрозой баллистических атак.

Президент Украины Владимир Зеленский также ранее заявлял, что создать собственную систему противоракетной обороны в короткие сроки не удастся.

"Разработать собственную баллистику и создать новую противоракетную систему — это задача, которую удалось решить лишь крайне небольшому числу стран мира. Украина обладает такой способностью. У украинцев есть соответствующая научная база и компетенции. Можно констатировать, что необходимый уровень уже достигли и наши производители оружия. Рассчитываем, что к 2026–2027 годам Украина достигнет необходимых результатов", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее генеральный директор Fire Point Ирина Терех сообщила, что ударный вариант ракеты-перехватчика FP7 уже прошел около 15 испытательных запусков и в настоящее время проходит сертификацию в Министерстве обороны Украины.

Также сообщалось, что Штилерман из Fire Point продемонстрировал запуск загадочной ракеты.