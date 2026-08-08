UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война

Когда в Украине появится своя антибаллистика: Штилерман из Fire Point назвал реальные сроки

Fire Point: запуск ракеты
Полномасштабный запуск антибаллистической программы "Фрейя" запланирован на середину 2027 года | Фото: Денис Штилерман (Denys Shtilierman) / X

Полноценный запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года. А не "до конца месяца", отметили в компании, назвав такие сообщения "фейком".

Запуск антибаллистической программы Freyja состоится не раньше середины следующего года. В компании Fire Point опровергли слухи о якобы готовности "закрыть небо от баллистики до конца месяца" и заявили, что такие манипуляции дискредитируют работу над проектом. Заявление опубликовал совладелец и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман.

антибаллистическая ракета Fire Point
Как пояснил Штилерман, на данный момент в рамках проекта Freyja завершен лишь первый кластер интеграционных работ

"Компания Fire Point никогда не делала заявлений о том, что "небо над Украиной будет закрыто до конца месяца". Новость, которую распространяют некоторые украинские СМИ, — полный фейк. Ожидаем, что редакции немедленно опровергнут недостоверную информацию", — отметил Штилерман.

Відео дня

Он сообщил, что реальное положение дел таково: в компании планируют полноценный запуск антибаллистического перехватчика к середине 2027 года.

"На данный момент завершен первый блок работ по интеграции в рамках проекта Freyja. Впереди — масштабный и технологически сложный этап — объединение всех компонентов в единый комплекс. После этого система должна пройти полный цикл испытаний и подтвердить способность перехватывать баллистические цели", — подчеркнул Штилерман.

А генеральный директор Fire Point Ирина Терех заявила, что распространение таких фейков направлено на дискредитацию Freyja.

антибаллистическая ракета Fire Point
Генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех сделала заявление

Она отметила, что фейковые новости о сроках запуска Freyja порождают ложные ожидания в обществе, которое ежедневно живет под угрозой баллистических атак.

Президент Украины Владимир Зеленский также ранее заявлял, что создать собственную систему противоракетной обороны в короткие сроки не удастся.

"Разработать собственную баллистику и создать новую противоракетную систему — это задача, которую удалось решить лишь крайне небольшому числу стран мира. Украина обладает такой способностью. У украинцев есть соответствующая научная база и компетенции. Можно констатировать, что необходимый уровень уже достигли и наши производители оружия. Рассчитываем, что к 2026–2027 годам Украина достигнет необходимых результатов", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее генеральный директор Fire Point Ирина Терех сообщила, что ударный вариант ракеты-перехватчика FP7 уже прошел около 15 испытательных запусков и в настоящее время проходит сертификацию в Министерстве обороны Украины.

Также сообщалось, что Штилерман из Fire Point продемонстрировал запуск загадочной ракеты.