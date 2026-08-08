Коли в Україні з'явиться своя антибалістика: Штілерман із Fire Point назвав реальні терміни

Повноцінний запуск антибалістичної програми Freyja заплановано на середину 2027 року. А не "до кінця місяця", зазначили в компанії, назвавши такі повідомлення "фейком".

Запуск антибалістичної програми Freyja відбудеться не раніше середини наступного року. У компанії Fire Point спростували чутки про нібито готовність "закрити небо від балістики до кінця місяця" та заявили, що такі маніпуляції дискредитують роботу над проєктом. Заяву опублікував співвласник та головний конструктор української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.

Як пояснив Штілерман, зараз у межах проєкту Freyja завершено лише перший кластер інтеграційних робіт

"Компанія Fire Point ніколи не робила заяв про "закрите над Україною небо до кінця місяця". Новина, яку поширюють окремі українськими ЗМІ – повний фейк. Очікуємо, що редакції негайно спростують недостовірну інформацію", — зазначив Штілерман.

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Він повідомив, що реальний стан подій такий: у компанії планують повноцінний запуск антибалістичного перехоплювача на середину 2027 року.

"Станом на зараз завершено перший кластер робіт з інтеграції в межах проєкту Freyja. Попереду великий і технологічно складний етап – об'єднання всіх компонентів у єдиний комплекс. Після цього система має пройти повний цикл випробувань і підтвердити здатність перехоплювати балістичні цілі", — підкреслив Штілерман.

А CEO Fire Point Ірина Терех заявила, що поширення таких фейків має на меті дискредитацію Freyja.

CEO компанії Fire Point Ірина Терех зробила заяву

Вона звернула увагу, що фейки про строки запуску Freyja створюють хибні очікування у суспільстві, яке щодня живе під загрозою балістичних атак.

Президент України Володимир Зеленський також раніше говорив, що створити свою анти балістику швидко не вдасться.

"Розробити свою балістику й створити нову антибалістичну систему – це завдання, яке вдалося виконати в абсолютній меншості країн світу. Україна має цю спроможність. У українців є відповідна наукова база та компетенції. Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли й наші виробники зброї. Розраховуємо, що на етапі 2026–2027 років Україна досягне потрібних результатів", — казав Зеленський.

Нагадаємо, раніше генеральна директорка Fire Point Ірина Терех розповіла, що ударний варіант ракети-перехоплювача FP7 вже пройшов близько 15 випробувальних запусків і зараз проходить сертифікацію в Міністерстві оборони України.

Також повідомлялося, що Штілерман із Fire Point показав запуск загадкової ракети.