70 ракет ATACMS та десятки тисяч касетних боєприпасів: що ще Україна придбала у Туреччини

Відомо, що Україна також придбала у Туреччини 12 пускових установок M270 та артилерійські снаряди, які в Анкарі вже вважають застарілими і хочуть модернізувати своє озброєння.

Передачу купленого планують розпочати одразу після завершення встановленого законом терміну розгляду повідомлень Конгресом тривалістю 15 днів. Державний департамент передав відповідні документи законодавцям 3 серпня 2026 року. Про це йдеться в повідомленнях Державного департаменту США, оприлюднених в офіційному протоколі роботи Конгресу США за 6 серпня 2026 року.

Безпосередні поставки планують розпочати одразу після завершення формальних процедур погодження перепродажу з Конгресом.

Державний департамент вже повідомив Конгрес, що готовий дозволити передачу, оскільки вона відповідає цілям США у сфері безпекової допомоги.

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Початково вартість цього озброєння становила 255,9 млн доларів, скільки заплатила Україна Туреччині — у документі не повідомляється.

Загалом Конгрес повідомили про передачу Україні:

12 пускових установок M270 MLRS (це гусенична версія HIMARS);

70 балістичних ракет M39 ATACMS;

2524 некеровані 227-мм реактивні снаряди M26 із касетними бойовими частинами DPICM (запускаються з HIMARS або M270);

47 000 касетних артилерійських снарядів M509A1 калібру 203 мм для самохідних гармат 2С7 "Пион" та М110.

Передавати куплену у Туреччині зброю будуть через турецькі, болгарські та американські оборонні й логістичні компанії-спецекспортери.

У документах пояснюються причини, чому у Стамбулі віддають всю цю зброю та боєприпаси. У Анкарі прагнуть позбавитись застарілого оборонного обладнання, щоб зосередити свої фінансові ресурси на модернізації та підтримці існуючих систем.

А Україна прагне придбати ці системи дляпосилення своїх наступальних та оборонних можливостей вогневої підтримки, протистоячи російському вторгненню. Україна вже має боєприпаси такого ж або по суті подібного типу.

Нагадаємо, раніше у компанії Fire Point розповіли, коли слід очікувати української антибалістики.

Тим часом Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан підписали в Мецці тристоронню угоду про взаємну оборону. Відповідно за її умовами, збройний напад на одну з країн-учасниць розглядатиметься як напад на всіх трьох.