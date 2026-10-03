РФ вдарила по цивільному судну в порту Одещини: є загиблий і поранені

Російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області. Унаслідок удару загинув моряк, ще троє членів екіпажу дістали поранення.

За повідомленням Адміністрації морських портів України (АМПУ), загиблий — матрос-моторист. Ще троє членів екіпажу постраждали. Після атаки 13 членів екіпажу евакуювали у безпечне місце.

В АМПУ заявили, що удар стався по цивільному судну та назвали його черговою атакою Росії на цивільне судноплавство.

"Росія продовжує тероризувати мирний торгівельний флот і моряків, які щодня ризикують життям заради роботи українських морських шляхів", — йдеться в повідомленні АМПУ.

Відомство висловило співчуття родині та близьким загиблого моряка, а також побажало якнайшвидшого одужання постраждалим.

Раніше ми писали, що зупинка роботи портів Великої Одеси через російські атаки вже призводить до зупинки підприємств, падіння експорту та втрати валютного виторгу. Під ризиком опинилася половина українського експорту залізорудної продукції, а швидкого відновлення морських перевезень експерти не очікують.

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А військовослужбовець Ігор Луценко впевнений, що боротися з ударами РФ по цивільних суднах можна лише одним способом — створенням протидронової ППО. Той, хто навчиться протистояти дронам, той і виграє війну, вважає він.