Россия нанесла удар по гражданскому судну в порту Одесской области: есть погибший и раненые

Российские войска атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб моряк, ещё трое членов экипажа получили ранения.

По сообщению Администрации морских портов Украины (АМПУ), погибший — матрос-моторист. Еще трое членов экипажа получили травмы. После атаки 13 членов экипажа были эвакуированы в безопасное место.

В АМПУ заявили, что удар был нанесен по гражданскому судну, и назвали это очередной атакой России на гражданское судоходство.

"Россия продолжает терроризировать мирный торговый флот и моряков, которые ежедневно рискуют жизнью ради обеспечения работы украинских морских путей", — говорится в сообщении АМПУ.

Ведомство выразило соболезнования семье и близким погибшего моряка, а также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Ранее мы писали, что остановка работы портов Большой Одессы из-за российских атак уже приводит к остановке предприятий, падению экспорта и потере валютной выручки. Под угрозой оказалась половина украинского экспорта железорудной продукции, а быстрого возобновления морских перевозок эксперты не ожидают.

А военнослужащий Игорь Луценко уверен, что бороться с ударами РФ по гражданским судам можно только одним способом — созданием противодроновой ПВО. Тот, кто научится противостоять дронам, тот и выиграет войну, считает он.