Дроны РФ ударили по турецкому судну с зерном возле Румынии: погиб капитан (видео)

Гражданское судно с кукурузой, принадлежавшее Турции, подверглось атаке двух российских дронов в нейтральных водах Чёрного моря. Погиб капитан, судьба ещё одного моряка выясняется, 11 членов экипажа спасены.

То, что сначала выглядело как авария, оказалось вражеской атакой. Гражданское судно, принадлежавшее Турции и перевозившее кукурузу, россияне поразили двумя беспилотниками в нейтральных водах Чёрного моря. На борту находились граждане Азербайджана и Индии. Погиб капитан судна. Двое моряков погибли, 11 моряков спасены, а один из них получил ранение. Об этом сообщили Владимир Зеленский и Romania Journal.

Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в Морской координационный центр спасательных операций в 10:37 в понедельник, 5 октября. По предварительным данным, судно находилось примерно в 20 морских милях от побережья Румынии и в 9 милях от нефтяной платформы "Пескаруш". К месту происшествия вышли спасательные суда SAR Apollo, SAR Ares и SAR Artemis, а также подразделение береговой охраны, а вертолёт Генеральной авиационной инспекции доставил пострадавших на берег.

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Сначала появилась информация о 13 пропавших без вести членах экипажа и раненом капитане. Позже МВД Румынии уточнило, что 11 человек спасены, двое погибли.

Владимир Зеленский отметил, что погиб капитан, а судьба второго моряка выясняется. Президент напомнил, что Украина неоднократно предлагала конкретные шаги по деэскалации и обеспечению безопасности в Чёрном море — соответствующие инициативы выдвигали и третьи страны. Однако Россия, по этой оценке, последовательно выбирает террор и затопление гражданских судов вместо нормального мореплавания.

Прозвучал также призыв усилить давление в целях восстановления глобальной продовольственной безопасности: помочь в этом должен каждый, кто действительно заинтересован в этом. Судно ROYAD MAMMADOV вышло из украинского порта Измаил и направлялось в Италию.

Ранее сообщалось, что Украина не видит позитивных сигналов относительно заключения в ближайшие месяцы перемирия, которое касалось бы экспорта зерна через Чёрное море.

Кроме того, мы сообщали, что российские войска атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии в одном из портов Одесской области: погиб моряк, ещё трое членов экипажа получили ранения.