F-18 в небе и войска Канады на земле: как НАТО готовит страны Балтии к вторжению РФ, — СМИ (фото)

Командование НАТО стремится укрепить противовоздушную оборону стран Балтии, поэтому обычное патрулирование заменили активными миссиями, сообщило канадское СМИ CBC News. Кроме того, Канада увеличила своё присутствие в Латвии до почти 3 тысяч военнослужащих. Как Североатлантический альянс готовится к российской провокации в Балтийском регионе?

Итальянские, испанские и турецкие истребители отрабатывают реакцию на российские провокации, которые могут возникнуть в связи с агрессией РФ против стран Балтии, говорится в материале CBC News. Самолеты F-18, которые НАТО направило в этот регион, уже выполнили одну из первых активных миссий. Выяснилось, что они патрулировали небо во время прошедших выборов в Латвии и защищали страну от возможных российских провокаций, направленных на срыв голосования. Кроме того, неподалеку, в Эстонии, действовала еще одна эскадрилья альянса.

Чтобы продемонстрировать реальную готовность к противодействию вторжению РФ, командование НАТО пригласило журналистов на воздушное патрулирование и рассказало о других мерах обороны.

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"Ничто не летает без разрешения в воздушном пространстве альянса. Мы выявляем угрозу, ищем её и сбиваем", — привела СМИ слова испанского пилота, участвующего в патрулировании неба над Эстонией.

Нападение РФ на страны Балтии — какие планы у НАТО

Защита стран Балтии в случае нападения со стороны РФ будет осуществляться по нескольким направлениям, говорится в материале CBC News.

Первое направление — противовоздушная оборона благодаря большому количеству самолетов, патрулирующих небо над этими странами. В одном из вылетов принимали участие представители СМИ: им показали плотный строй истребителей Испании, Италии и Турции, вылетевших на выполнение задания. На фото, сделанном из отсека военно-транспортного самолета Литвы, — сразу шесть боевых самолетов с ракетами под крыльями.

Фото: CBC News

Второе направление — это строительство "стены из дронов". Указано, что НАТО все еще разрабатывает такую стену, но у Латвии уже есть определенные наработки. Выяснилось, что работает интегрированный комплекс, состоящий из радара, перехватчиков и систем командования и управления. Кроме того, Литва испытывает собственный перехватчик Blaze — это винтовой дрон с камерой и боеголовкой, который может сбить российский БПЛА на расстоянии до 10 км.

Третье направление — это оборона на суше. За это направление отвечают военнослужащие Канады: страна взяла на себя обязательство увеличить группировку "на границе с РФ" до 3 тыс. человек.

"Главная задача — поддержание интеграции и боевой мощи многонациональных сил. Беспокоит вопрос, обладаем ли мы боевой мощью, необходимой для того, чтобы фактически обеспечить соблюдение наших обязательств перед НАТО", — привели журналисты слова канадского бригадного генерала Мейсона Сталкера (Mason Stalker).

Фото: CBC News

СМИ напомнили о ряде диверсий в Европе, к которым была причастна РФ. Среди них — поджоги оружейных заводов в Эстонии, попытка взорвать самолет в Германии. При этом отмечается, что военные стратеги НАТО не верят в то, что Кремль решится на открытую войну с альянсом. С другой стороны, Путин может воспользоваться дружескими отношениями с президентом США Дональдом Трампом и проверить, поможет ли НАТО союзнику, на которого нападут россияне.

Предупреждение о вторжении РФ в страны Балтии

Отметим, что летом и осенью 2026 года появились новые волны предупреждений о возможных планах РФ напасть на страны Балтии. Среди прочих об этом говорил, например, глава чешской разведки Михал Коуделка: речь шла о нападении "в течение месяцев, а не лет". В октябре СМИ опубликовали информацию о проекте командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, который разработал план "Теория победы" на случай российской агрессии. Согласно идеям Гринкевича, ставку будут делать на интеграцию дронных технологий, ИИ и традиционной военной техники. Агентство Bloomberg, которое узнало некоторые детали плана обороны, написало, что он должен объяснить странам-членам НАТО, на что пойдут их увеличенные военные бюджеты.

Напоминаем, что 7 октября стало известно о появлении на территории Латвии вооруженных мужчин, прорвавшихся со стороны Беларуси. Тем временем "Фокус" собрал мнения экспертов о том, может ли растущее число диверсий с участием РФ быть признаком нападения на НАТО.