F-18 у небі та війська Канади на землі: як НАТО готує країни Балтії до вторгнення РФ, — ЗМІ

Командування НАТО намагається зміцнити протиповітряну оборону країн Балтії, й тому звичайне патрулювання замінили активними місіями, розповіло канадське медіа CBC News. Крім того, Канада збільшила присутність у Латвії до майже 3 тисяч військових. Як Північноатлантичний альянс готується до російської провокації у Балтійському регіоні?

Італійські, іспанські та турецькі винищувачі відпрацьовують реагування на російські провокації, які можуть з'явитись через агресію РФ проти країн Балтії, ідеться у матеріалі CBC News. Літаки F-18, які НАТО відправило в цей регіон, вже виконали одну з перших активних місій. З'ясувалось, що вони патрулювали небо під час минулих виборів у Латвії й захищали від можливих російських провокацій для зриву голосування. Крім того, поруч, в Естонії, працювала ще одна ескадрилья альянсу.

Щоб показати реальну підготовку до протидії вторгненню РФ, командування НАТО запросило журналістів на патрулювання у повітрі та розповіло про інші заходи оборони.

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"Ніщо не літає без дозволу в повітряному просторі альянсу. Ми виявляємо загрозу, шукаємо її та збиваємо", — навело медіа слова іспанського пілота, який бере участь у патрулюванні неба над Естонією.

Напад РФ на країни Балтії — які плани НАТО

Захист країн Балтії, якщо станеться напад РФ, відбуватиметься у кількох напрямках, ідеться у матеріалі CBC News.

Перший напрямок — протиповітряна оборона завдяки великій кількості літаків, які патрулюють небо над цими країнами. У одному вильоті брали участь представники медіа: їм показали щільний стрій винищувачів Іспанії, Італії, Туреччини, які вилетіли на виконання завдання. На фото, зробленому з відсіку військового транспортника Литви, — відразу шість бойових літаків з ракетами під крилами.

Фото: CBC News

Другий напрямок — це будівництво "стіни з дронів". Вказано, що НАТО все ще розроблює таку стіну, але Латвія вже має певні напрацювання. З'ясувалось, що працює інтегрований комплекс з радара, перехоплювачів та систем командування та управління. Крім того, Литва випробовує власний перехоплювач Blaze — це гвинтовий дрон з камерою та боєголовкою, який може збити російський БпЛА на відстані до 10 км.

Третій напрямок — це оборони на землі. За цей напрямок відповідають військовослужбовці Канади: країна взяла зобов'язання збільшити угрупування "на порозі РФ" до 3 тис. осіб.

"Головним завданням є підтримка інтеграції та смертоносності багатонаціональних сил. Турбує, чи ми маємо бойову потужність, необхідну для того, щоб фактично забезпечити дотримання наших зобов’язань перед НАТО", — навели журналісти слова канадського бригадного генерала Мейсона Сталкера (Mason Stalker).

Фото: CBC News

Медіа нагадало про низку диверсій у Європі, до яких була причетна РФ. Серед них — підпали збройних заводів у Естонії, спроба підірвати літак у Німеччині. При цьому зауважується, що військові планувальники НАТО не вірять у те, що Кремль наважиться на відкриту війну з альянсом. З іншого боку, Путін може скористатись дружніми відносинами з президентом США Дональдом Трампом та перевірити, чи допоможе НАТО союзнику, на якого нападуть росіяни.

Попередження про вторгнення РФ у країни Балтії

Зазначимо, влітку та восени 2026 року з'явились нові хвилі попереджень про можливі плани РФ напасти на країни Балтії. Серед інших, про це говорив, наприклад, глава чеської розвідки Міхал Коуделка: ішлося про напад "протягом місяців, а не років". У жовтні медіа опублікували інформацію про проєкт командувача силами НАТО в Європі Алексус Гринкевич, який розробив план "Теорія перемоги" на випадок російської агресії. Згідно з ідеями Гринкевича, покладатимуть на інтеграцію дронових технологій, ШІ та традиційної військового техніки. Агентство Bloomberg, яке дізналось певні деталі плану оборони, написало, що він має пояснити країнам-членам НАТО, на що підуть їхні збільшені військові бюджети.

Нагадуємо, 7 жовтня стало відомо про появу озброєних чоловіків на території Латвії, які прорвались з боку Білорусі. Тим часом Фокус зібрав думки експертів щодо того, чи зростаюча кількість диверсій за участю РФ може бути ознакою нападу на НАТО.