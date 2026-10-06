Озброєна група з Білорусі увірвалась в Латвію та підірвала розподільчий щит, — ЗМІ

Через латвійсько-білоруський кордон проникла група невідомих у масках та зі зброєю, повідомила медіа. Латвійські правоохоронці запевнили, що ідеться про супровід нелегальних мігрантів та не пов'язали інцидент з поведінкою РФ. При цьому військові визнали, що слід пам'ятати про загрозу гібридного нападу на країну-члена НАТО. Що сталось неподалік від кордону між Латвію та Білоруссю?

5-6 жовтня військовослужбовці Національних збройних сил виявили групу з 20 нелегальних мігрантів, які намагались перейти кордон з боку Білорусі, ідеться у матеріалі медіа Sargs. Нелегалів супроводжували кілька озброєних чоловіків у масках. Чоловіки поводились особливо агресивно та погрожували латвійським військовослужбовцям. Представники армії Латвії зауважили, що поведінка цих осіб дещо відрізнялась від того, що бачили раніше. Зокрема, вони пошкодили електрощитову і забрали камери спостереження на кордоні.

У матеріалі пояснюється, що нелегальна міграція не вперше використовується як інструмент для дестабілізації ситуації у ЄС та НАТО.

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"Інцидент підтверджує, що навмисні провокації та гібридні загрози на латвійсько-білоруському кордоні продовжуватимуться", — уточнили представники Збройних сил Латвії.

Sargs не уточнило, на якій саме ділянці 100-кілометрового кордону стався інцидент з озброєними невідомими, які зайшли з території Білорусі. Також не ясно, чи була перестрілка та чи є постраждалі.

Атаки РФ на НАТО — кордон Латвії та Білорусі Фото: Google Maps

Атаки РФ на НАТО — що відомо про інцидент в Латвії

Більше деталей про інцидент в Латвії розповіло медіа LSM: серед іншого, навело коментарі представників Сил оборони на тлі загрози атаки РФ на НАТО. З'ясувалось, що озброєні чоловіки ховали обличчя за масками і "погрожували солдатам, а також активно підбурювали та гнали групу мігрантів у бік Латвії". Відбувся конфлікт, після якого група мігрантів повернулась на територію Білорусі, а невідомі завдали шкоди оборонному периметру. Державна прикордонна охорона повідомила, що зловмисники викрали дві камери спостереження, але "необхідні заходи для відновлення пошкодженої інфраструктури вже вживаються".

"Білорусь повинна розуміти, що такі випадки можуть призвести до серйозніших наслідків для самої Білорусі", — навело медіа коментар міністра внутрішніх справ Яніса Домбрави.

Прикордонники запевнили, що озброєні чоловіки у масках навряд чи були представниками білоруських спецслужб. Поточна офіційна версія — діяли члени організованого злочинного угрупування, яке сприяло нелегальним мігрантам.

"Випадків саботажу інформаційно-технологічної інфраструктури стало більше, ніж раніше. Тим часом огорожу пошкоджують приблизно вдвічі рідше, ніж рік тому. Напруженість залишається високою, а саботаж триває", — додали посадовці.

У матеріалі LSM вказано, що лише за понеділок прикордонники спинили 59 нелегальних мігрантів, які хотіли проникнути на територію ЄС з боку Білорусі та РФ. З початку року було 11925 нелегалів (минулого року — 12 046). Крім того, режим посиленого патрулювання кордону оголосили у районі Лудзи, Краслави, Аугшдаугави, Даугавпілса, Каунати та Резекне.

Зазначимо, 6 жовтня Фокус писав про інцидент у Чорному морі, коли морські та повітряні дрони РФ вдарили по двох кораблях біля берегів Болгарії. Внаслідок удару один корабель потонув і доля екіпажу не відома. Військово-політичний експерт пояснив, чи може іти мова про атаку РФ на НАТО.

Нагадуємо, командувач силами НАТО у Європі створив план військової відповіді, якщо РФ атакує країну-члена НАТО.