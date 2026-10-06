Вооруженная группа из Беларуси ворвалась в Латвию и взорвала распределительный щит, — СМИ

Через латвийско-белорусскую границу проникла группа неизвестных в масках и с оружием, сообщили СМИ. Латвийские правоохранители заверили, что речь идет о сопровождении нелегальных мигрантов, и не связали инцидент с действиями РФ. При этом военные признали, что следует помнить об угрозе гибридного нападения на страну-члена НАТО. Что произошло недалеко от границы между Латвией и Беларусью?

5-6 октября военнослужащие Национальных вооруженных сил обнаружили группу из 20 нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу со стороны Беларуси, говорится в материале СМИ Sargs. Нелегалов сопровождали несколько вооруженных мужчин в масках. Мужчины вели себя особенно агрессивно и угрожали латвийским военнослужащим. Представители латвийской армии отметили, что поведение этих лиц несколько отличалось от того, что они видели ранее. В частности, они повредили электрощитовую и унесли камеры наблюдения на границе.

В материале поясняется, что нелегальная миграция не впервые используется в качестве инструмента для дестабилизации ситуации в ЕС и НАТО.

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"Этот инцидент подтверждает, что преднамеренные провокации и гибридные угрозы на латвийско-белорусской границе будут продолжаться", — уточнили представители Вооруженных сил Латвии.

В Sargs не уточнили, на каком именно участке 100-километровой границы произошел инцидент с вооруженными неизвестными, которые проникли с территории Беларуси. Также неясно, была ли перестрелка и есть ли пострадавшие.

Атаки РФ на НАТО — граница Латвии и Беларуси Фото: Google Maps

Атаки РФ на НАТО — что известно об инциденте в Латвии

Более подробно об инциденте в Латвии рассказало СМИ LSM: в частности, оно привело комментарии представителей Сил обороны на фоне угрозы нападения РФ на НАТО. Выяснилось, что вооруженные мужчины скрывали лица за масками и "угрожали солдатам, а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии". Произошел конфликт, после которого группа мигрантов вернулась на территорию Беларуси, а неизвестные нанесли ущерб оборонному периметру. Государственная пограничная служба сообщила, что злоумышленники похитили две камеры наблюдения, но "необходимые меры по восстановлению поврежденной инфраструктуры уже принимаются".

"Беларусь должна понимать, что такие случаи могут привести к более серьезным последствиям для самой Беларуси", — привело СМИ комментарий министра внутренних дел Яниса Домбравы.

Пограничники заверили, что вооруженные мужчины в масках вряд ли были представителями белорусских спецслужб. Текущая официальная версия — действовали члены организованной преступной группировки, которая оказывала содействие нелегальным мигрантам.

"Число случаев саботажа информационно-технологической инфраструктуры возросло по сравнению с предыдущим периодом. При этом повреждения ограждений происходят примерно в два раза реже, чем год назад. Напряженность остается высокой, а саботаж продолжается", — добавили чиновники.

В материале LSM указано, что только в понедельник пограничники задержали 59 нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию ЕС со стороны Беларуси и РФ. С начала года было зафиксировано 11 925 нелегалов (в прошлом году — 12 046). Кроме того, режим усиленного патрулирования границы был объявлен в районе Лудзи, Краславы, Аугшдаугавы, Даугавпилса, Каунаты и Резекне.

Отметим, что 6 октября Фокус писал об инциденте в Черном море, когда морские и воздушные дроны РФ нанесли удар по двум кораблям у берегов Болгарии. В результате удара один корабль затонул, а судьба экипажа неизвестна. Военно-политический эксперт объяснил, может ли речь идти об атаке РФ на НАТО.

Напоминаем, что командующий силами НАТО в Европе разработал план военного ответа на случай, если РФ нападет на страну-члена НАТО.