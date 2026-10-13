Выбивает свет и воду даже от одного "Шахеда": Зеленский раскритиковал подготовку Киева к зиме
Столица оказалась позади даже тех регионов, которые подвергаются ежедневным обстрелам. Это, по словам президента, киевляне ощущают на себе во время отключений.
Киев выполняет план устойчивости хуже, чем остальная часть страны — даже приграничные и прифронтовые области опережают столицу. Об этом по итогам докладов на Штабе заявил Владимир Зеленский.
"По состоянию на середину октября фактически по всей стране, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов по обеспечению устойчивости превышает показатели Киева. И киевляне точно это ощущают, когда даже после единичных попаданий "Шахедов" происходят отключения электричества и воды в значительной части столицы", — сказал президент.
В связи с этим он начал консультации по вопросам неотложных мер в сфере безопасности и управления. Речь идет о том, чтобы ускорить реализацию плана обеспечения устойчивости Киева и гарантировать более широкую поддержку населению. Собеседниками стали представители сектора безопасности, бизнеса и местного самоуправления — в частности, Василий Малюк, Иван Федоров, Игорь Терехов, Константин Ефименко и Максим Ефимов.
По словам Зеленского, предложения уже поступили, а встречи будут продолжаться. Он подчеркнул необходимость работать максимально оперативно и доводить принятые решения до конца, а также поблагодарил общины и бизнес за готовность поддержать столицу.
Среди направлений, по которым готовятся решения, — защита энергетических объектов и критической инфраструктуры Киева, совместная работа с правительством и военными, учет потребностей населения и, как выразился президент, "рациональное изменение алгоритмов управления Киевом".
Ранее сообщалось, что США и европейские страны обсуждают совместный план по прекращению войны России против Украины. Он предусматривает прекращение боевых действий вдоль нынешней линии фронта, гарантии безопасности для Киева и экономические договоренности с Москвой.
Кроме того, президент США Дональд Трамп угрожает прекратить поставки разведывательных данных Украине, а 12 октября столица уже подверглась баллистическому удару без предупреждения со стороны партнеров. Связаны ли эти события, пока неизвестно, однако Фокус выяснил, что будет с защитой от российских ракет в случае реализации угрозы и можно ли заменить американские "глаза".