Малюк вместо Кличко? Отстранят ли мэра Киева и кому Зеленский может доверить столицу

Зима ещё не началась, а от Кличко уже требуют отставки. Пока киевляне остаются без света и воды, спор о готовности столицы к холодам превращается в борьбу за управление городом. Фокус выяснил, за какие провалы должен отвечать мэр и почему его возможное отстранение не гарантирует Киеву ни тепла, ни защиты от ударов.

Перебои со светом и водой после российских ударов обострили конфликт между центральной властью и мэром Киева Виталием Кличко. Президент и представители власти обвиняют его в недостаточной подготовке столицы к зиме. Мэра уже вызвали в парламент, а на 17 октября анонсирован митинг с требованием его отставки. Сам Кличко утверждает, что за критикой стоит попытка отстранить его от управления городом.

Владимир Зеленский обвинил столичные власти в провале подготовки и анонсировал решения по "рациональному изменению алгоритмов управления" Киевом.

"По состоянию на середину октября фактически по всей стране, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов устойчивости выше, чем в Киеве. И киевляне точно это чувствуют, когда даже после единичных попаданий "Шахедов" бывают отключения электричества и воды в значительной части столицы", — пишет Зеленский.

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Ранее президент заявил, что городские власти практически не выполнили необходимые меры в рамках плана обеспечения устойчивости на зиму.

На фоне этих обвинений народная депутатка Марьяна Безуглая предложила вызвать Кличко в Верховную Раду, чтобы заслушать его доклад о подготовке столицы к зиме и защите критической инфраструктуры. Депутаты поддержали инициативу, и 14 октября мэр пришёл в парламент. Теперь ему предстоит отвечать и на публичные требования отставки: на 17 октября в Киеве анонсирована соответствующая акция.

Кличко обвинения отвергает. По его словам, система централизованного теплоснабжения подготовлена к отопительному сезону, а столичные ТЭЦ восстановили после российских обстрелов. При этом готовность к зиме не исключает новых разрушений: мэр подчёркивает, что не отвечает за противовоздушную оборону и не может влиять на интенсивность атак.

"Сейчас звучат безосновательные обвинения в срыве ещё не начавшегося отопительного сезона. Их распространяют ресурсы, связанные с центральной властью. Это попытка уничтожить местное самоуправление. Устранить меня и назначить кого-то сверху", — заявил Кличко.

Свою позицию мэр сформулировал так: "Люди меня избрали, и я работаю".

Кличко также заявил, что готов встретиться с участниками анонсированного митинга и обсудить проблемы города, продолжая при этом настаивать на безосновательности обвинений.

В поддержку мэра выступил депутат Киевсовета Владимир Бондаренко. По его словам, часть объектов Киевского энергетического кольца находится за пределами столицы, и городские власти не имеют полномочий обустраивать их защиту или обеспечивать ПВО.

Бондаренко также утверждает, что после согласования Плана устойчивости 5 августа Киев около месяца не имел доступа к средствам на его реализацию. Таким образом, спор касается не только готовности столицы к зиме, но и того, кто отвечает за задержки работ: городская власть или центральная, от которой зависело финансирование.

Кличко не сделал то, что нужно было делать уже давно

Как считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, критика Кличко не безосновательна. Он действующий мэр, и все коммунальные предприятия города, в первую очередь работа водоканалов, теплокоммунальной энергетики — его зона ответственности. У мэра в обслуживании и управлении более полутора тысяч многоквартирных домов и управляющих компаний в каждом районе. К тому же он возглавляет фракцию в Киевсовете, которая фактически руководит киевской администрацией и распределением денег. При этом к нему и его команде остаётся немало вопросов.

"Есть проблемы с децентрализацией подачи тепла — не установлены мобильные модульные котельные. Не подключены генераторы на канализационно-насосных станциях. Не подключены газопоршневые установки, удалось запитать около 50 мегаватт, все остальные пока непонятно в каком состоянии и где. Работы, как по мне, надо было начинать ещё в 2023 году. Мы к этому никак не готовились", — отмечает в комментарии Фокусу эксперт в области ЖКХ.

То есть приобретение резервных источников питания для газопоршневых установок, для водоканала и "Киевтеплоэнерго" — это правильное решение, но так до конца и не решённое. Деньги выделили осенью 2024 года, а их до сих пор не могут подключить.

Поэтому сегодня одна надежда на быстрое восстановление повреждённого. А уже некоторые районы Киева почти сутки сидели без воды после ударов. И к этому же добавляется другая проблема — тысячи повреждённых после обстрелов домов и десятки тех, которые ещё полностью не восстановили после прошлой зимы.

"В столице, по данным КГГА, повреждено в разной степени после обстрелов 4000 домов. И большинство из них до сих пор не восстановлено, и неизвестно, когда вообще деньги будут на эти дома и будут ли выделяться. А к этому ещё стоит добавить дома, в которых прошлой зимой полопались трубы, батареи, горела проводка и так далее. И управляющие компании ничего не ремонтировали. То есть они не готовы к новому отопительному сезону вообще, и это тоже зона ответственности КГГА", — отмечает Попенко.

При этом, как подчеркнул эксперт, решение тянуть трубу на Теремки через лес — абсолютно правильное. Хотя и запоздалое.

Единственное, в чём нельзя обвинить Кличко, по мнению Попенко, так это в том, что в городе нет электроэнергии. Но вопрос же по-другому стоит.

"Если света нет и, понятно, не он виноват, то резервные источники питания должны стоять везде. А резервные источники питания на многоквартирных домах — все дома, которые выше пятого этажа, почему-то только этим летом начали заниматься этими инверторами с УЗЕшками. Всё происходит очень медленно и запоздало", — подчёркивает эксперт.

Преемники Кличко уже проходят собеседование

Кличко занимает пост мэра столицы Украины уже 12 лет, и за это время к нему накопилось немало претензий. К примеру, его критикуют за отсутствие укрытий на остановках общественного транспорта, но при этом за постоянное перекладывание брусчатки. За необоснованное повышение проезда в общественном транспорте, за возведение во время полномасштабного вторжения никому не нужных пешеходных мостов и за так и не построенную станцию метро. За хаотичную застройку исторического центра и многое, многое другое.

Но именно сегодня, по словам политолога Руслана Бортника, сложился очень удобный момент, когда общество очень разочаровано и очень раздражено властью. Всей властью, в том числе местной. И сейчас можно легко обосновать отстранение Кличко от власти — по одесскому, полтавскому или какому-либо другому сценарию.

"Мне кажется, сейчас наступил удобный момент для того, чтобы обосновать обществу необходимость такого отстранения. Найти козла отпущения, виновного за то, что происходит в стране с противовоздушной обороной, с подготовкой к зиме. Чтобы не возникло никаких вопросов и претензий у западных партнёров, потому что мы знаем, что у Кличко есть определённые связи в Европе, особенно в Германии. Чтобы обоснование его увольнения выглядело более логичным, чем просто увольнение по каким-то непонятным основаниям", — говорит Фокусу политолог.

И снятие Кличко с поста градоначальника, по его словам, может произойти очень быстро. Президент в Киеве уже проводит собеседования с потенциальными преемниками Кличко — экс-руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком, экс-нардепом Максимом Ефимовым, экс-министром транспорта Константином Ефименко, главой Государственного агентства восстановления инфраструктуры Иваном Фёдоровым и мэром Харькова Тереховым.

По мнению эксперта, два последних имеют мало шансов, потому что имеют должности, а вот трое первых — Малюк, Ефимов и Ефименко — на самом деле эти люди сейчас без должности и могут претендовать на назначение руководителями Киевской военной администрации, которая и переберёт на себя ключевые полномочия мэра в ближайшие недели.

"Обратите внимание, почему президент именно с ними встречается, с этими людьми, обсуждает будущее Киева. Это всё не просто, это уже подготовка к возможному увольнению. И заслушивание Кличко в парламенте ещё больше подсветит кризис в Киеве, вокруг Киева. Ещё больше демонизирует сам образ Кличко — и создаст все основания для его увольнения", — считает политолог.

Но и надеяться на то, что преемник Кличко что-то изменит, не стоит. Особенно что касается ракетных и дроновых ударов по Киеву.

"Нельзя иметь претензии к Кличко в части того, что ПВО мало сбивает ракет. Противовоздушная оборона — это ответственность центральной власти. Но к Кличко можно иметь претензии только касающиеся коммунальной сферы и жизнедеятельности города. Но этим должен заниматься специалист", — отмечает политолог.

Отметим, что Фокус писал о ситуации в Киеве после новых ударов РФ осенью 2026 года. В частности, после атаки 8 октября стало известно об отключении электроснабжения Киевского метрополитена: остановились все линии и эскалаторы. Тогда же в некоторых районах пропало водоснабжение или снизилось давление воды в трубах.

Так же Киев оказался перед угрозой не просто длительных отключений света, а полноценного коммунального коллапса. Из-за российских ударов метро может остановиться на недели, целые районы — остаться без воды и канализации, а последствия аварий грозят санитарной катастрофой.