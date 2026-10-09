Метро встанет на недели, канализация затопит Киев: к чему готовиться столице после ударов РФ

Киев оказался перед угрозой не просто длительных отключений света, а полноценного коммунального коллапса. Из-за российских ударов метро может остановиться на недели, целые районы — остаться без воды и канализации, а последствия аварий грозят санитарной катастрофой. Фокус выяснил у экспертов, насколько столица готова к такому сценарию, почему они предлагают сбрасывать нечистоты в Днепр и пришло ли время объявлять чрезвычайное положение.

Второй день столица и часть области живут по аварийным графикам отключения света. Останавливается электротранспорт — как наземный, так и метрополитен, который работает с перебоями. Вместе со светом в некоторых домах пропадает вода, и уже даже идёт речь о проблемах с канализацией.

Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части наземного общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева. Накануне вечером в темноту погрузился метрополитен — были остановлены поезда. А утром 8 октября появилось сообщение, что из-за обесточивания поезда снова не ходят, только по зелёной ветке.

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В КГГА эту информацию опровергли, заверив, что на Сырецко-Печерской линии действует временный специальный график движения в утренние и вечерние часы пик из-за ограничений на Южном мосту, когда одновременно может двигаться только один поезд метро. В остальное время поезда курсируют в обычном режиме.

Метро может остановиться на недели: что будет с транспортом Киева

На фоне повреждений энергетической инфраструктуры киевлянам стоит готовиться к новым перебоям в работе общественного транспорта. Как объясняет транспортный эксперт Дмитрий Беспалов, даже метрополитен, несмотря на несколько уровней резервного электроснабжения, остаётся уязвимым к масштабным ударам по энергосистеме. При серьёзных повреждениях линий электропередачи движение поездов может прекратиться не только на несколько часов или дней, но и на недели.

"Теоретически, к сожалению, есть вероятность того, что метро не будет работать неделю, несколько недель. Мы, на самом деле, уже так делали, когда был локдаун. То есть мы тоже, фактически, сделали общественный транспорт по пропускам и очень сильно снизили на него нагрузку. Поэтому это можно перетерпеть с горем пополам. Один день, несколько дней, неделю можно на таком локдауне пробыть. Но надо понимать, что экономика не будет полноценно работать в это время. То есть мы будем иметь большие экономические убытки. Мне более интересна система резервного питания для систем жизнеобеспечения, в каком она состоянии", — отмечает в комментарии Фокусу эксперт.

По словам Беспалого, временную остановку движения поездов город ещё способен пережить, хотя это неизбежно ударит по экономике и мобильности жителей. Гораздо серьёзнее последствия могут быть в случае, если станции метро останутся без электричества. Ведь метрополитен — это не только транспорт, но и одно из главных укрытий столицы во время воздушных тревог.

Для безопасного пребывания людей под землёй необходимо обеспечить работу вентиляции, освещения, эскалаторов и других систем жизнеобеспечения. Если движение поездов невозможно без полноценного электроснабжения, то поддерживать работу станционного оборудования, по мнению эксперта, можно с помощью генераторов.

При этом запитать сами поезда от дизельных или бензиновых генераторов практически нереально. Для этого необходимы совершенно другие мощности. А вот обеспечить электричеством вентиляцию, освещение и другое оборудование станций — задача, которую город должен был предусмотреть заранее.

Кроме того, метрополитен должен иметь несколько независимых источников электроснабжения. Это особенно важно в условиях, когда российские войска целенаправленно атакуют подстанции, линии электропередачи и другие объекты, через которые Киев получает электроэнергию.

"Но, учитывая, что у нас насосы для воды и канализации не имеют такого резервного питания. Точнее, мы знаем, что Киев только недавно заказал такие генераторы, но их привезут весной. Можно предположить, что, возможно, с метрополитеном может быть похожая история. И это самое опасное", — отмечает эксперт.

С наземным электротранспортом ситуация несколько проще. Остановившиеся трамваи и троллейбусы можно заменить автобусами и маршрутками, работающими на дизельном топливе или бензине. Однако здесь возникает другая проблема: даже при наличии автобусов Киеву может не хватить водителей, чтобы оперативно вывести на маршруты дополнительный транспорт.

Беспалов считает, что город должен был заранее разработать несколько сценариев действий на случай длительных отключений электроэнергии: от организации альтернативных маршрутов до обеспечения резервного питания критически важных объектов. Однако нынешняя ситуация, по его мнению, показывает, что достаточной подготовки не было.

"Пока что видно, что Киев не сильно готовился к последствиям обстрелов. Это можно простить отдельной семье, которая не купила зарядную станцию, не набрала запас воды. Но город должен был к этому быть лучше готов, к этим сценариям. У них должно было быть какое-то такое сценарное планирование. И когда такое случается, надо просто запускать план противодействия. Соответственно, случился сценарий номер 3Б, например. Мы делаем эти действия. Сейчас не похоже, что есть такая история. Похоже, что это всё будет сейчас снова на героизме людей. Но люди не железные, люди устают. Скорее всего, Киев будет подстраиваться под это всё. Те, что менее стойкие, выедут. Это уменьшит нагрузку на транспорт", — считает Беспалый.

Не будет канализации — будет эпидемия

Но отсутствие электроэнергии сказывается не только на транспорте, а и на водоснабжении и водоотведении. Пол Киева сидел не только без света, а и без воды. А в Борщаговке вообще на время прекратила работать и канализация. То есть после отключения света возникли проблемы с приёмом стоков. И, как отмечают эксперты, ситуация с инфраструктурой Киева дошла до критической точки. Эксперт по критической инфраструктуре Виктор Куртев предупреждает: достаточно вывести из строя канализационные станции подкачки — и вся система столицы остановится. Без канализации город затопит нечистотами. Поэтому он предлагает заранее юридически разрешить сброс городской канализации прямо в Днепр без очистки.

И это, по словам эксперта в области ЖКХ Олега Попенко, не бредовая идея, это реальность, к которой мы можем прийти в случае, если тот же водоканал не будет готов к тому, что канализационно-насосные станции будут разрушены.

"На каждой КНС есть резервные резервуары, куда должны сбрасываться отходы жизнедеятельности в случае остановки работы КНС. Но они рассчитаны на определённый период в зависимости от размеров — где-то куб, два, три куба. Но они не рассчитаны всё равно на долгий период. То есть они рассчитаны на остановку, на аварийную остановку из-за отсутствия света, которую можно исправить, подключив генераторы. А если мы говорим о разрушении КНС, то в этом случае сам водоканал должен быть готов к тому, что это произойдёт. А подготовка начинается в первую очередь с денег. Плюс оборудование, плюс всё остальное должно быть на водоканале для того, чтобы мы могли избежать этого", — рассказывает Фокусу Попенко.

Как считает эксперт, у нас не на всех водоканалах есть всё это необходимое количество труб, генераторов, всего того, чтобы в случае разрушения КНС или остановки снова её запустить. Один из вариантов — это действительно сбрасывать нечистоты в Днепр. Других вариантов просто нет. Несмотря на выделение сотен миллионов гривен на закупку генераторов в 2025 и 2026 годах, их фактическая интеграция в систему остаётся под вопросом.

В 25-м году выделили Киеву 460 млн грн на резервные источники питания для генератора, для водоканала. В этом году ещё выделили дополнительно 615 млн грн, подписали 7 договоров на покупку генераторов для водоканала. Но информации о том, что купили и где установили, нет. И это при том, что мощные генераторные установки требуют сложной синхронизации с общей электрической сетью, что является масштабной инженерной задачей. Задержки в выполнении этих работ приводят к тому, что при малейших перебоях с электричеством водоснабжение и водоотведение в таких районах, как Вышгород и Петропавловская Борщаговка, полностью останавливаются. Ситуация усугубляется тем, что многие критические узлы, включая Бортническую станцию аэрации, зависят от стабильности киевской сети. То есть опять так готовились к зиме, что ничего не подготовили, подчёркивает Попенко.

"Длительная остановка канализации неминуемо приведёт к вспышкам инфекционных заболеваний, таких как холера, тиф, чума и так далее. Бахматов предлагал в Деснянском районе этой зимой строить деревянные туалеты — это такая глупость, отборная. Есть же мобильные медико-санитарные комплексы. Один такой комплекс способен обслуживать до 50 000 человек в месяц. Однако их высокая стоимость и отсутствие делают город беззащитным перед лицом потенциальной эпидемии", — подчёркивает эксперт.

Пришло время объявлять ЧП в регионе

Правительство должно объявить чрезвычайное положение в Киеве и области, считает энергетический эксперт Юрий Корольчук. По его словам, энергосистема Киева фактически серьёзно разрушена, и отремонтировать её в оперативном режиме в течение весны–лета–осени 2026 года было нереальной задачей. Все это знали и понимали.

И если подтянуть техническое состояние ТЭЦ Киева ещё можно было сделать, то подстанции "Укрэнерго" оказались самым слабым звеном. "Укрэнерго" провалило оперативный ремонт и защиту подстанций. А также не учли предупреждения и ожидания ещё с весны этого года появления реактивных дронов.

"При отсутствии надлежащего финансирования, дефиците средств, при отсутствии запасов соответствующего оборудования, которое не совсем соответствует техническим требованиям — подготовить существенно повреждённые в сезоне 2025–2026 гг. подстанции было просто нереально. Всё, что может сейчас сделать правительство, — это ввести чрезвычайное положение в Киеве и Киевской области. Это даст возможность и киевской власти, и центральной власти, правительству организовать процесс выделения резервных средств (которые остались), резервного оборудования, резервных людских ресурсов", — говорит Фокусу Корольчук.

Последние обстрелы и последующие за ними графики отключения света подталкивают киевлян, которые до этого решили, что как-нибудь да перезимуют в своих квартирах, всё-таки последовать совету мэра Кличко и уехать из столицы.

После нескольких лет системных атак украинская энергетика подходит к новой зиме уже без прежнего запаса прочности. Часть генерации уничтожена, восстановленные объекты снова становятся мишенями, а Россия постепенно меняет тактику — от ударов по крупным ТЭЦ и подстанциям к попыткам нарушить передачу электроэнергии и затянуть ремонты.