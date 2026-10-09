В Киеве приостановили движение общественного транспорта: о каких районах речь и в чем причина

В Киеве, где с самого утра звучит воздушная тревога, снова начались проблемы с транспортом.

Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах, сообщили в "Киевпастранс".

Для обеспечения перевозки пассажиров увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 32, 99.

Организовано движение временных автобусов:

№ 12т — от площади Шевченко до Пущи-Водицы;

№ 19т – от Контрактовой площади до площади Шевченко.

Буквально вчера около 19:00 появилась информация о полном закрытии пяти станций метрополитена. В частности не работала станция "Арсенальная" — самая глубокая в киевском метро, расположенная на глубине 120 метров.

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Также были закрыты станции "Лукьяновская", "Зверинецкая", "Кловская" и "Житомирская".

В сети появились кадры с улиц столицы, заполненных толпами киевлян, пытающихся в темноте добраться до дома.

Кроме проблем с транспортом, в пятницу киевляне начали массово жаловаться на отключения света без объявленных графиков. Без воды и электричества осталась Оболонь.

Тем временем российские дроны снова летят атаковать энергообъекты в столице.

Напомним, накануне после обстрела РФ канализация Киева перестала принимать часть стоков.

Также сообщалось, чего боятся киевляне перед зимой.