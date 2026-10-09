В Киеве приостановили движение общественного транспорта: о каких районах речь и в чем причина
В Киеве, где с самого утра звучит воздушная тревога, снова начались проблемы с транспортом.
Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах, сообщили в "Киевпастранс".
Для обеспечения перевозки пассажиров увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 32, 99.
Организовано движение временных автобусов:
- № 12т — от площади Шевченко до Пущи-Водицы;
- № 19т – от Контрактовой площади до площади Шевченко.
Буквально вчера около 19:00 появилась информация о полном закрытии пяти станций метрополитена. В частности не работала станция "Арсенальная" — самая глубокая в киевском метро, расположенная на глубине 120 метров.
Также были закрыты станции "Лукьяновская", "Зверинецкая", "Кловская" и "Житомирская".
В сети появились кадры с улиц столицы, заполненных толпами киевлян, пытающихся в темноте добраться до дома.
Кроме проблем с транспортом, в пятницу киевляне начали массово жаловаться на отключения света без объявленных графиков. Без воды и электричества осталась Оболонь.
Тем временем российские дроны снова летят атаковать энергообъекты в столице.
Напомним, накануне после обстрела РФ канализация Киева перестала принимать часть стоков.
Также сообщалось, чего боятся киевляне перед зимой.